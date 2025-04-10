"Ми щойно програли війну": Такер Карлсон звинуватив Вашингтон у байдужості до України (відео)

Американський журналіст заявив, що війною в Україні керували США і вони переоцінили свої сили. З його слів, Україну й сотні тисяч її громадян буквально знищили, але до цього "нікому немає діла".

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Про це відомо з інтерв’ю з американським радіоведучим і конспірологом Алексом Джонсом, опублікованого 10 квітня на YouTube-каналі Такера Карлсона.

Про війну США з Росією й охоплений вогнем Кремль — з 47:06

"Одна річ, яка, як мені здається, не дійшла до свідомості політиків у Вашингтоні — ми щойно програли війну з Росією. Цією війною керували США: Пентагон, Держдепартамент, ЦРУ. Це ніколи не було про Україну", — заявив журналіст.

З його слів, у Вашингтоні нікого не турбують Україна або сотні тисяч загиблих на фронті її громадян. Американських політиків, не хвилює, що країна буде заселена людьми з "третього світу".

"Ми буквально ліквідували Україну — і нікому немає до цього діла. Це була війна проти Росії. Ми ненавидимо Росію з багатьох причин, головним чином — духовних. Але ми програли", — запевнив Карлсон.

Він поділився, що тривожитися, бо про це "ніхто не говорить вголос". На думку журналіста, США переоцінюють власну силу.

"Це як 60-річний розлучений чоловік, який підходить до молодої жінки, думаючи, що вона дійсно зацікавлена в ньому, не розуміючи, як це виглядає зі сторони. Він живе в уявленні, що йому все ще 25, не усвідомлюючи свою теперішню ситуацію. І принижує себе", — порівняв він.

Карлсон наголосив, що те саме може відбуватися на рівні цілих націй. Люди можуть вважати себе здатними впливати на певні події, коли це не так. Таким чином "руйнуються імперії та випаровуються народи". Інтерв’юєр зізнався, що його це дійсно лякає.

"Ми маємо визнати: ми не змогли виграти звичайну війну проти Росії. Крапка. Що це говорить про нашу силу? Можливо, варто трохи скорегувати свої очікування", — додав він.

Також Карлсон згадав свою поїздку взимку 2024 року у Москву, де він записував інтерв’ю з президентом РФ Володимиром Путіним. Проїжджаючи повз Кремль, журналіст побачив дим.

"Я подзвонив у пресслужбу, з якою контактував, і сказав: "Здається, ваш Кремль палає." Вони відповіли: "Ні-ні, нічого не сталося." А я ж бачив на власні очі. Вони не хочуть визнавати, що не змогли захистити свою столицю", — розповів він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має "зброю, про яку ніхто не має уявлення". Він назвав її найпотужнішою у світі, запевнивши у відсутності у світі жодного аналога.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий придбати велику партію зброї у США. Зокрема, йдеться про засоби ППО, за які українці готові заплатити "і 30 млрд, і 50 млрд доларів".