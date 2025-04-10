"Потужніша за будь-що": Трамп розповів про секретну зброю і торгову війну з Китаєм

Американський президент Дональд Трамп згадав про зброю, "про яку ніхто не має уявлення". Він похвалив розум Сі Цзіньпіна та пригрозив військовим тиском Ірану, привідкривши завісу вимог Вашингтону.

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Про це відомо з відео розмови президента США Дональда Трампа з журналістами в Овальному кабінеті, опублікованого 9 квітня із субтитрами на порталі C-Span.

Про нові мита

Лідер переконаний, що Китай та інші країни впродовж багатьох років "обдирали й використовували" США. З його слів, після запровадження нових мит Вашингтон заробляє на китайських товарах два мільярди доларів на день, а раніше цю суму заробляла КНР.

Трамп запевнив, що через митну політику та дозвіл перетинали кордон 21 мільйону людей, коли "багато з цих людей були злочинцями", Америка залишилась дуже ослабленою країною як економічно, так і фінансово. Водночас він назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна своїм другом і висловив свою повагу до нього.

Про ядерну зброю й Україну

Американський президент заявив, що є "багато речей", які він хоче від Китаю. З його слів, якщо Пекін не погодиться на потенційну ядерну угоду, "це буде дуже небезпечно" для нього. Також Вашингтон налаштований не дозволити мати ядерну зброю Ірану, бажаючи натомість процвітання цій країні з "неймовірними людьми" і "грубим режимом".

"Вони були розбиті. У них не було грошей через санкції. Ніхто не міг купити нафту. Ми зробили це з Венесуелою зовсім недавно, і ми зробимо це з іншими країнами, якщо доведеться", — запевнив Трамп.

У цьому контексті він згадав, що сподівається на мирну угоду між Україною і Росією.

"Вони повинні укласти угоду. Коли школи підривають і трапляються погані речі, про які я чую. Це недобре", — зауважив політик.

Він додав, що у випадку російсько-української війни сподівається на угоду, але у випадку з Іраном може застосувати військові сили, якщо це буде потрібно.

Про Сі Цзіньпіна

Трамп заявив, що не переймається щодо ескалації з Китаєм поза межами торгової війни.

"Я думаю, що президент Сі дуже розумний хлопець. І я думаю, що ми в кінцевому підсумку укладемо дуже хорошу угоду для обох", — сказав він.

Американський лідер додав, що до США "погано ставилися стільки років", але на ескалацію він все ж не очікує. На його думку, Сі — "один з дуже розумних людей у світі", тож не дасть змоги цьому статися.

Про секретну зброю

Президент наголосив, що США — "дуже потужні". З його слів, Вашингтон сильніший, ніж уявляють люди.

"У нас є зброя, про яку ніхто не має уявлення, що це таке. І це найпотужніша зброя у світі, яка у нас є. Потужніша за будь-що, навіть не близька", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп раптово змінив позицію щодо митної політики, не попередивши про це навіть найближчих радників.

10 квітня стало відомо, що Трамп поставив для деяких країн нові мита на 90-денну паузу. Він заявив, що "люди трохи перегинають палицю".