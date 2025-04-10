"Від душі" і без юристів: Трамп змінив тарифну політику без консультацій, чим шокував власних радників, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою позицію щодо тарифної політики. Про такий крок він не попередив навіть своїх найближчих радників, що викликало здивування в адміністрації, адже публічні заяви високопосадовців суперечили подальшим словам самого Трампа.

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Про це пише видання The New York Times.

Президент раптово поставив на паузу дію раніше введених мит — на 90 днів. Це рішення стало несподіванкою для більшості його старших радників, які дізналися про зміну вже після її оголошення. Іронічно, що ще того ж ранку Трамп відкрито підтримував тверду тарифну політику.

"Я чудово знаю, що роблю", — заявив він однопартійцям.

А згодом у своїх соцмережах написав "Будь крутим! ", "Це чудовий час для купівлі! "

Втім, за день риторика змінилася, йсовірно, на тлі стрімкого падіння на фондовому ринку та зростання прибутковості державних облігацій.

За даними джерел видання, навіть торговий представник США Джеймісон Грір дізнався про зміну курсу прямо під час слухань у Конгресі. Інші ключові особи в адміністрації — зокрема, міністр фінансів Скотт Бессент і прессекретарка Керолайн Левітт — намагалися представити рішення як заздалегідь заплановане.

"Це завжди було частиною його плану", — пояснив Бессент, додавши, що причиною стала підготовка нових торгових угод з партнерами, які активно зверталися до Білого дому з проханням про переговори.

"Ви просто не зрозуміли, що насправді має на увазі президент Трамп", — додала Левітт.

Однак сам Трамп швидко спростував їхні слова: на питання журналістів про причини зміни курсу він відповів просто — "Це інстинкт. Просто інстинкт".

Такий крок викликав дезорієнтацію серед чиновників. Багато хто досі не впевнений, чи йдеться про тактичний хід у переговорах, чи про панічну реакцію на ринкову нестабільність. Міністр фінансів відкинув фінансові мотиви, заявивши: "У нас сьогодні пройшов доволі непоганий 10-річний аукціон".

Попри офіційні заяви, неофіційно радники визнають: рішення було реакцією на паніку.

Видання Politico повідомило, що президент Дональд Трамп ухвалив рішення щодо нових мит, керуючись інтуїцією, без погодження з юридичним відділом.

За даними видання, глава Білого дому разом із міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністром фінансів Скоттом Бессентом підготували публікацію в соцмережі Truth Social, яка, за словами очевидців, не обговорювалася заздалегідь із рештою команди.

"Останні кілька днів я розмірковував над цим. У нас не було доступу до юристів. Ми писали це щиро, правда ж? Від душі. І, як на мене, вийшло досить добре", — заявив Трамп.

Він також згадав, що спостерігав за ситуацією на ринку облігацій і бачив, як "деяким людям стало трохи зле".

Також, Трамп вимагає від ЄС закупівлю американських енергоносіїв на $350 мільярдів в обмін на тарифні поступки.

Нагадаємо, що Європейський Союз оголосив про введення мит на американські товари на загальну суму майже 21 мільярд євро. Нові обмеження набудуть чинності 15 квітня і стали відповіддю на рішення адміністрації Дональда Трампа запровадити 25% мита на сталь та алюміній з ЄС.