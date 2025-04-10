"От души" и без юристов: Трамп изменил тарифную политику без консультаций, чем шокировал собственных советников, — СМИ

Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию относительно тарифной политики. О таком шаге он не предупредил даже своих ближайших советников, что вызвало удивление в администрации, ведь публичные заявления высокопоставленных чиновников противоречили дальнейшим словам самого Трампа.

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Об этом пишет издание The New York Times.

Президент внезапно поставил на паузу действие ранее введенных пошлин — на 90 дней. Это решение стало неожиданностью для большинства его старших советников, которые узнали об изменении уже после его объявления. Иронично, что еще в то же утро Трамп открыто поддерживал твердую тарифную политику.

"Я прекрасно знаю, что делаю", — заявил он однопартийцам.

А потом в своих соцсетях написал "Будь крутым! ", "Это отличное время для покупки! "

Впрочем, за день риторика изменилась, вероятно, на фоне стремительного падения на фондовом рынке и роста доходности государственных облигаций.

По данным источников издания, даже торговый представитель США Джеймисон Грир узнал о смене курса прямо во время слушаний в Конгрессе. Другие ключевые лица в администрации — в частности, министр финансов Скотт Бессент и пресс-секретарь Кэролайн Левитт — пытались представить решение как заранее запланированное.

"Это всегда было частью его плана", — пояснил Бессент, добавив, что причиной стала подготовка новых торговых соглашений с партнерами, которые активно обращались к Белому дому с просьбой о переговорах.

"Вы просто не поняли, что на самом деле имеет в виду президент Трамп", — добавила Левитт.

Однако сам Трамп быстро опроверг их слова: на вопрос журналистов о причинах смены курса он ответил просто — "Это инстинкт. Просто инстинкт".

Такой шаг вызвал дезориентацию среди чиновников. Многие до сих пор не уверены, идет ли речь о тактическом ходе в переговорах или о панической реакции на рыночную нестабильность. Министр финансов отверг финансовые мотивы, заявив: "У нас сегодня прошел довольно неплохой 10-летний аукцион".

Несмотря на официальные заявления, нефициально советники признают: решение было реакцией на панику.

Издание Politico, сообщило, что президент Дональд Трамп принял решение о новых пошлинах, руководствуясь интуицией, без согласования с юридическим отделом.

По данным издания, глава Белого дома вместе с министром торговли Говардом Лутником и министром финансов Скоттом Бессентом подготовили публикацию в соцсети Truth Social, которая, по словам очевидцев, не обсуждалась заранее с остальной командой.

"Последние несколько дней я размышлял над этим. У нас не было доступа к юристам. Мы писали это искренне, правда же? От души. И, как по мне, получилось довольно хорошо", — заявил Трамп.

Он также упомянул, что наблюдал за ситуацией на рынке облигаций и видел, как "некоторым людям стало немного плохо".

Также, Трамп требует от ЕС закупку американских энергоносителей на $350 миллиардов в обмен на тарифные уступки.

Напомним, что Европейский Союз объявил о введении пошлин на американские товары на общую сумму около 21 миллиарда евро. Новые ограничения вступят в силу 15 апреля и стали ответом на решение администрации Дональда Трампа ввести 25% пошлины на сталь и алюминий из ЕС.