Покупайте наши энергоносители: Трамп рассказал, как ЕС может отсрочить новые тарифы

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Евросоюз приобрел американских энергоносителей на сумму 350 миллиардов долларов. Такой шаг поможет ЕС получить отсрочку на введение новых тарифов.

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Об этом пишет Reuters.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции в Белом доме. Трамп ответил на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить тарифы для ЕС до нуля на автомобили и промышленные товары, импортируемые из США. В Евросоюзе надеялись, что американцы согласятся и такие шаги будут взаимными.

По словам Трампа, инициатива официального Брюсселя является недостаточной — между сторонами существует значительный торговый дефицит, который США намерены сократить.

"У нас есть дефицит в отношениях с ЕС в размере 350 миллиардов долларов, и он быстро исчезнет", — уверен Трамп.

Самый простой путь — это обязательство Евросоюза покупать американскую энергию, убежден президент США.

Напоминаем, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что последствия инициативы Трампа относительно пошлин будут катастрофическими для миллионов людей по всему миру, особенно для тех стран, на которые наложены повышенные пошлины. Ведь цены на многие товары резко вырастут.

Также, администрация президента Трампа приняла решение не вводить "взаимные пошлины" на определенные товары, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности и промышленности страны.