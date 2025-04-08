Купуйте наші енергоносії: Трамп розказав, як ЄС може відстрочити нові тарифи

Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб Євросоюз придбав американських енергоносіїв на суму 350 мільярдів доларів. Такий крок доможе ЄС отримати відстрочку на запровадження нових тарифів.

Related video

Про це пише Reuters.

Така заява прозвучала під час пресконференції у Білому домі. Трамп відповів на пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн знизити тарифи для ЄС до нуля на автомобілі та промислові товари, що імпортуються зі США. У Євросоюзі сподівалися, що американці погодяться і такі кроки будуть взаємними.

За словами Трампа, ініціатива офіційного Брюсселя є недостатньою — між сторонами існує значний торговельний дефіцит, який США має намір скоротити.

"У нас є дефіцит у відносинах з ЄС у розмірі 350 мільярдів доларів, і він швидко зникне", — впевнений Трамп.

Найпростіший шлях — це зобов’язання Євросоюзу купувати американську енергію, переконаний президент США.

Нагадуємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що наслідки ініціативи Трампа стосовно мит будуть катастрофічними для мільйонів людей по всьому світу, особливо для тих країн, на які накладені підвищені мита. Адже ціни на багато товарів різко зростуть.

Також, адміністрація президента Трампа ухвалила рішення не вводити "взаємні мита" на певні товари, які мають стратегічне значення для національної безпеки та промисловості країни.