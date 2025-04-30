"Його уряд намагався вбити багатьох": Такер Карлсон назвав Зеленського "ворогом США" (відео)

Президент України Володимир Зеленський, на думку американського журналіста Такера Карлсона, є "справжнім ворогом США". На його думку, Зеленський "не представляє народ України".

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Про це журналіст сказав у бесіді зі своєю колегою Мегін Келлі, ведучою подкасту The Megyn Kelly Show.

Ведуча запитала про ставлення Карлсона до перепалки в Овальному кабінеті

Спочатку ведуча запитала про ставлення журналіста до перепалки в Овальному кабінеті між Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Журналіст здивувався, як Зеленський розмовляв із Трампом і нібито всі його слова можна звести до фрази "Дайте нам гроші, інакше у Штатів будуть проблеми". Такер вважає, що Трамп повірив своїм вухам, коли почув ультиматум.

"Слухайте, це було неймовірно. Зеленський — це ворог США. Його уряд, схоже, намагався вбити багатьох людей, включно з відомими консерваторами. Я думаю, це дуже похмурий уряд", — поділився міркуваннями американський журналіст.

Крім цього, він звернув увагу на закінчення термінів повноважень Зеленського і заявив, що він "не представляє народ України". Карлсон закликав владу США розслідувати наявність у Зеленського нерухомості та заощаджень у США, а також перевірити всі доходи його оточення.

Зеленський, на переконання журналіста, активно "намагається посварити США і Європу".

Офіс президента України, особисто Зеленський і високопосадовці не коментували висловлювання Карлсона.

Нагадаємо, 10 квітня Карлсон в інтерв'ю з американським радіоведучим Алексом Джонсом заявив про керівництво США війною в Україні. За його словами, американська влада переоцінила власні сили.

Карлсон також називав Україну "джерелом божевілля, яке дестабілізує Захід". Журналіст не розуміє, чому президента РФ Володимира Путіна вважають ворогом у США.