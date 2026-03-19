Війна в Ірані почалася під тиском Ізраїлю: розвідник Трампа дав скандальне інтерв'ю

Джо Кент, колишній директор Національного контртерористичного центру США, дав інтерв'ю Такеру Карлсону, який, будучи раніше шанувальником Дональда Трампа, почав критикувати його за війну в Ірані. Тепер Кент перебуває під слідством ФБР за звинуваченням у витоку інформації.

Інтерв'ю Джо Кента 18 березня колишньому ведучому Fox News і автору правих подкастів Такеру Карлсону тривало майже дві години. Це були його перші публічні коментарі після відставки з посади. Заяву він подав 17 березня, повідомивши, що Іран не погрожував США, а війна (або операція "Епічна лють") розпочалася під тиском Ізраїлю і його "потужного американського лобі". Скандал тільки розгорається і Фокус з'ясував усе, що відомо про Джо Кента і його заяви.

Хто такий Джо Кент

45-річний Джо Кент — колишній солдат Сил спеціального призначення армії США, який здійснив 11 бойових відряджень, зокрема під час війни в Іраку під керівництвом США.

Його перша дружина, Шеннон Кент, криптолог ВМС США, загинула в Сирії 2019 року внаслідок теракту, скоєного смертником; у неї залишилися двоє дітей.

Після звільнення з армії Кент працював офіцером воєнізованого підрозділу Центрального розвідувального управління (ЦРУ), а потім почав політичну кар'єру.

Двічі він балотувався від Республіканської партії до Конгресу США, щоб представляти південно-західний штат Вашингтон. Але обидва рази, у 2022 і 2024 роках, він зазнав поразки від центристки-демократки Марі Глюзенкамп Перес.

Трамп підтримав Кента на обох виборах, хоча кандидат був замішаний у численних скандалах, зокрема в тому, що він заплатив члену ультраправого угруповання Proud Boys гонорар за консультації.

В адміністрації Дональда Трампа Кент очолював Національний контртерористичний центр менше восьми місяців. Його начальницею була Тулсі Габбард, директорка національної розвідки, яка називала його "патріотом", який розуміє "загрози ісламістського тероризму".

Відставка та інтерв'ю Джо Кента — розкол у лавах фанатів Трампа

У заяві Кента про відставку йшлося про те, що він іде у відставку, тому що не може "з чистою совістю підтримувати триваючу війну в Ірані".

"Іран не становив безпосередньої загрози для нашої країни, і зрозуміло, що ми розпочали цю війну під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі", — заявив Джо Кент, зазначивши, що для нього було честю служити під керівництвом Трампа і Тулсі Габбард.

Після цього він майже дві години спілкувався з Такером Карлсоном. Інтерв'ю охоплювало широке коло тем, включно з війною в Ірані, а також убивством Чарлі Кірка й урядовими документами у справі про вбивство президента Джона Ф. Кеннеді.

Кент розповів Карлсону, що напередодні війни в Ірані доступ до президента Дональда Трампа був обмежений, і зазначив, зокрема, що "значній частині ключових осіб, які ухвалюють рішення, не дозволялося приходити і висловлювати свою думку" президенту США.

Кент зазначив, що перед ударами США по іранських ядерних об'єктах минулого року розгорілися "жваві дебати".

"Вони обговорювали це, знаєте, за зачиненими дверима, і в тих, хто не згоден, не було можливості висловитися", — сказав він.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа повідомив CNN, що раніше Білий дім відсторонив Кента від участі в брифінгах президента з питань розвідки, зокрема й щодо Ірану.

Джо Кент заявив, що не було жодних "розвідувальних даних" про те, що Іран збирається здійснити "раптову атаку".

"Жодних розвідувальних даних не було, що свідчило б: "Ей, у який би день це не було, 1 березня, іранці збираються здійснити великий раптовий напад, вони збираються влаштувати щось на кшталт 11 вересня, Перл-Гарбора і т. д. Вони збираються атакувати одну з наших баз". Нічого подібного не було", — сказав Кент.

Трамп і Білий дім неодноразово посилалися на безпосередню загрозу з боку Ірану як на причину для нанесення ударів по цій країні.

Кент також стверджував, що покійний верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, загиблий минулого місяця внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю, пом'якшував ядерну програму країни і попереджав, що в разі його усунення, іранці згуртуються.

На запитання Такера Карлсона про те, чи перебуває Іран на межі отримання ядерної зброї, Кент відповів: "Ні, не перебуває", додавши, що стратегія Ірану полягає в тому, щоб "не відмовлятися повністю від ядерної програми".

Кент також заявив, що, на його думку, Ізраїль втягнув США в конфлікт і має значний вплив на американську політику на Близькому Сході.

Він послався на коментарі держсекретаря Марко Рубіо, який раніше цього місяця стверджував, що Іран являє собою безпосередню загрозу, оскільки США вважають, що Ізраїль ось-ось нападе, і Іран відповість ударом. Він назвав міркування Рубіо помилковими, оскільки, за його словами, не було підстав вважати, що Іран нападе без провокації.

"Отже, безпосередня загроза, про яку говорить держсекретар, виходить не від Ірану, а від Ізраїлю?" — запитав Карлсон.

"Саме так, — відповів Кент. — І я думаю, це говорить про ширшу проблему: хто відповідає за нашу політику на Близькому Сході".

Кент, якого в минулому критикували за зв'язки з вкрай правими діячами, включно з білими націоналістами і прихильниками нацизму, у своїй заяві про відставку приділив багато уваги Ізраїлю, а деякі республіканці звинуватили його в поширенні антисемітських теорій змови.

Кент заявив, що його спонукало висловитися саме цього тижня те, що він відчував, ніби його голос і його коментарі "заглушаються" ще до того, як дійдуть до Білого дому.

"У минулі вихідні мені стало абсолютно ясно, що наше послання просто не доходить до адресата. Я знаю, що станеться, якщо я залишуся і буду миритися з цим, я буду, знаєте, по вуха в цьому, намагаючись поступово щось змінити. Але моя можливість бути почутим, представити дані, що суперечать траєкторії і порядку денному адміністрації, буде придушена ще до того, як це дійде до Білого дому", — додав він.

При цьому Кент стверджує, що Дональд Трамп був "шанобливим", приймаючи його відставку.

Такер Карлсон у своїй передачі активно захищав Кента і заявив, що той розплачується за те, що раніше передбачав, що війна з Іраном обернеться катастрофою.

"Джо Кент мав рацію. Отже, Джо Кента потрібно знищити", — сказав Карлсон: "І, звісно ж, зараз робляться спроби зробити це, представити Джо Кента як знаряддя ісламістів або як людину, що зливає інформацію".

Джо Кент також торкнувся низки інших питань, що становлять великий інтерес для руху MAGA, включно з убивством Чарлі Кірка. Він повідомив, що Міністерство юстиції та ФБР не дозволили йому розслідувати можливі іноземні зв'язки з убивством Кірка. Раніше CNN повідомляло, що торік Кент зазнав критики з боку директора ФБР Кеша Пателя та інших посадових осіб Міністерства юстиції після того, як спробував отримати доступ до систем ФБР для розслідування смерті Кірка.

Кент заявив, що консервативного активіста Чарлі Кірка могли вбити через спробу запобігти цій війні.

Кент каже, що Кірк перед смертю сказав йому: "Джо, не дай нам вплутатися у війну з Іраном".

"А потім його раптово публічно вбили, і нам не дозволяли ставити жодних запитань про це. Нам не дали продовжити розслідування. Є запитання, на які не було відповідей. Чарлі перебував під великим тиском з боку багатьох про-ізраїльських донорів. Ми знаємо, що Чарлі виступав перед президентом Трампом проти цієї війни з Іраном", — заявив Кент в ефірі Карлсона.

Він каже, що просував цю версію у ФБР, але ті його не слухали.

Офіційний представник ФБР заявив, що причина проста: "Це не змова. У Кента божевільні ідеї. Ми спіймали вбивцю. І нам зовсім не потрібен був хлопець, який висував би безглузді альтернативні теорії про зарубіжні ескадрони смерті, які захист використовував би, щоб убивця міг залишитися на волі".

Коли Карлсон запитав Кента, чи приховують від громадськості документи, що стосуються вбивства Кеннеді 1963 року, той відповів, що, на його думку, у цих документах немає нічого "сенсаційного", але додав: "Система не хоче привчати нас до швидкого розсекречення інформації".

Джо Кент перебуває під слідством ФБР

Як повідомили Axios три джерела, знайомі зі справою, колишній очільник контртерористичного підрозділу Джо Кент уже кілька місяців перебуває під слідством ФБР за підозрою у витоку секретної інформації, і саме через це його відсторонили від брифінгів із Дональдом Трампом.

Одне з джерел повідомило, що Кента підозрювали у витоку інформації Такеру Карлсону та іншому консервативному подкастеру. Це джерело також заявило, що ФБР вивчає витік розвідувальної інформації, що стосується Ізраїлю та Ірану.

"Він залишив після себе досить значний слід в інтернеті, і за ним стежили протягом кількох місяців. Він спробує сказати, що це було помстою за його відставку — але все навпаки: він звільнився, тому що стосовно нього ведеться розслідування, і він знав про це", — повідомило джерело, знайоме з ходом розслідування.

Інтрига полягає в такому: незрозуміло, чому Кента не звільнили негайно, щойно почалося розслідування.

