Журналіста Такера Карлсона затримали в Ізраїлі: у чому причина

Відомий консервативний подкастер Такер Карлсон заявив, що його і його співробітників затримали в Ізраїлі 18 лютого після інтерв'ю з послом США.

Колишній ведучий Fox News прилетів до Тель-Авіва для зустрічі з Майком Хакабі, який запропонував Карлсону поговорити з ним безпосередньо після онлайн-перепалки з приводу ставлення Ізраїлю до християн. Карлсон, який також часто критикує Ізраїль за його військові дії в Газі, прийняв пропозицію Хакабі. А потім він раптово повідомив, що його самого і його співробітників затримали в аеропорту і відправили в кімнату для допитів, пише Daily Mail.

Карлсон ексклюзивно розповів журналістам Daily Mail, що незабаром після інтерв'ю ізраїльські чиновники конфіскували його паспорт і відвезли його і його виконавчого продюсера в кімнату для допитів.

"Чоловіки, які представилися співробітниками служби безпеки аеропорту, забрали наші паспорти, відвели нашого виконавчого продюсера в окрему кімнату, а потім зажадали пояснити, про що ми говорили з послом Хакабі. Це було дивно. Зараз ми за межами країни", — розповів Карлсон.

Перед інтерв'ю Карлсон опублікував у середу на X фотографію, на якій його та його ділового партнера Ніла Пателя зображено перед аеропортом Бен-Гуріон із підписом: "Привіт з Ізраїлю".

Карлсон часто критикує Ізраїль за його військові дії в Газі та за поводження з християнами. Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі знає його понад 30 років, вони разом раніше працювали на Fox News. Тож Хакабі запросив Карлсона в Ізраїль для обговорення розбіжностей.

Девід Фрідман, колишній посол США в Ізраїлі під час першого терміну Трампа, і зовсім заявив, що Такера Карлсона не випустили з аеропорту.

Однак два джерела, знайомі із ситуацією, повідомили Daily Mail, що ізраїльський уряд спочатку не хотів пускати Карлсона в країну, що призвело до делікатних переговорів за участю Держдепартаменту США.

У підсумку ізраїльський уряд вирішив не забороняти Карлсону в'їзд, щоб уникнути "дипломатичного інциденту".

Представник посольства США в Ізраїлі спростував інформацію про затримання Карлсона і заявив, що той "дістав ті самі питання паспортного контролю, що й незліченні відвідувачі Ізраїлю, зокрема посол Хакабі та інші дипломати, під час звичайного в'їзду та виїзду з країни".

"Неправильно стверджувати, що Ізраїль збирався пустити Такера в країну тільки для інтерв'ю. Єдина взаємодія посольства з Ізраїлем щодо його візиту полягала в координації посадки його приватного літака. Саме Такер вирішив приїхати в країну всього на кілька годин і поїхати. І Такеру було надано таке ж позитивне ставлення, як і будь-якому іншому відвідувачу Ізраїлю", — заявили в посольстві США в Ізраїлі.

Минулого тижня у своїй програмі на YouTube Карлсон звинуватив Хакабі в тому, що той не забезпечує належний захист християн в Ізраїлі.

Хаккабі у відповідь запросив його в Ізраїль для обговорення цього питання.

Популярність Ізраїлю в лавах Республіканської партії серед молодих виборців-республіканців і прихильників Трампа залишається на рекордно низькому рівні.

Повідомляється, що захід за участю Карлсона і Хакабі був спробою адміністрації Трампа запобігти розбіжностям навколо Ізраїлю, які могли б розколоти консервативну коаліцію Республіканської партії напередодні проміжних виборів.

Такер Карлсон — давній прихильник Дональда Трампа і союзник віцепрезидента США Джей Ді Венса. Минулого місяця Карлсон двічі відвідав Білий дім і, щонайменше, один раз зустрічався з Трампом в Овальному кабінеті.

За словами колишньої ведучої Fox News Мелісси Френсіс, Трамп закликав Карлсона та інших членів Республіканської партії припинити внутрішні чвари з приводу Ізраїлю і "зменшити рівень напруги".

Нагадаємо, раніше Такер Карлсон, який брав інтерв'ю у Володимира Путіна, раптово заявив, що президент України Володимир Зеленський — "ворог США".

А також оскандалився заявою, що слабке керівництво чоловіків пробуджує в жінках "темний бік".