"Жіноче лідерство веде до насильства": Такер Карлсон оскандалився новою заявою (відео)

Американський телеведучий Такер Карлсон вважає, що слабке керівництво чоловіків пробуджує в жінках темну сторону. Як приклад він навів підтримку війни в Україні жінками-політиками.

Related video

Він відзначив дружин більшовиків, які були "більш кровожерливі, ніж вони самі". Цю думку Такер озвучив у своєму шоу в бесіді з радіоведучим Алексом Джонсом.

"Я не знаю точно, що це. Я думаю, слабке чоловіче керівництво пробуджує в жінках щось по-справжньому темне. Це не їхня вина. Це вина чоловіків. Чоловіча робота керувати. Ви не можете ухилятися від цього обов'язку, тому що він створений не людиною. Він існує від початку", — заявив Карлсон.

Натомість Джонс пригадав, що в дослідженнях Total War було виявлено, що "жінки скоюють набагато більше військових злочинів, ніж чоловіки".

На думку Такера, у жіночому лідерстві є щось таке, що дуже швидко призводить до насильства.

"І ви бачите це в підтримці війни в Україні, яка схожа на вбивство чоловіків у масштабах цілої країни. І тим не менше, зараз у низці європейських країн проводять призов жінок на військову службу", — каже він, попутно цікавлячись, чи зможуть військові дії змусити жінок відмовитися від участі у війні.

Він дивується, навіщо взагалі турбуватися про цивілізацію, якщо жінок посилають воювати:

"У вас є армія тільки для захисту ваших жінок. У цьому-то й суть. Є тільки одна причина захистити мою дружину і моїх дочок. Якби не це, навіщо б нам знадобилися військові? І тому якщо я посилаю свою дружину і дочок битися на війну від мого імені, це так ганебно, так огидно. Я не знаю, як ми зможемо з цим жити.

Джонс же згадав главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн:

"Вона буквально каже, що людей занадто багато, нам потрібна депопуляція. Якщо ви продовжите, ми переможемо Росію".

Такер Карлсон відкрито симпатизує російському президенту Володимиру Путіну і навіть взяв у нього інтерв'ю. Журналіст дотримується жорсткої риторики щодо України. Так, він висловився проти громадян США, які воюють у складі Сил оборони України або армії Ізраїлю, і запропонував відібрати в них паспорти.

На його думку, президент України Володимир Зеленський є "справжнім ворогом США". На його думку, Зеленський "не представляє народ України".

Крім того, Карлсон назвав Україну "джерелом божевілля", що дестабілізує Захід. Також він сказав, що президента РФ Володимира Путіна у Сполучених Штатах Америка називають ворогом "купка божевільних", а сам він не має причин злитися на нього, бо той не заподіяв шкоди особисто йому.