Журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле: в чем причина

Известный консервативный подкастер Такер Карлсон заявил, что он и его сотрудники были задержаны в Израиле 18 февраля после интервью с послом США.

Бывший ведущий Fox News прилетел в Тель-Авив для встречи с Майком Хакаби, который предложил Карлсону поговорить с ним напрямую после онлайн-перепалки по поводу отношения Израиля к христианам. Карлсон, который также часто критикует Израиль за его военные действия в Газе, принял предложение Хакаби. А потом он внезапно сообщил, что его самого и его сотрудников задержали в аэропорту и отправили в комнату для допросов, пишет Daily Mail.

Карлсон эксклюзивно рассказал журналистам Daily Mail, что вскоре после интервью израильские чиновники конфисковали его паспорт и отвезли его и его исполнительного продюсера в комнату для допросов.

"Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали объяснить, о чем мы говорили с послом Хакаби. Это было странно. Сейчас мы за пределами страны", — рассказал Карлсон.

Перед интервью Карлсон опубликовал в среду на X фотографию, на которой он и его деловой партнер Нил Патель запечатлены перед аэропортом Бен-Гурион с подписью: "Привет из Израиля".

Карлсон часто критикует Израиль за его военные действия в Газе и за обращение с христианами. Посол США в Израиле Майк Хакаби знает его больше 30 лет, они вместе ранее работали на Fox News. Так что Хакаби пригласил Карлсона в Израиль для обсуждения разногласий.

Дэвид Фридман, бывший посол США в Израиле во время первого срока Трампа, и вовсе заявил, что Такера Карлсона не выпустили из аэропорта.

Однако два источника, знакомые с ситуацией, сообщили Daily Mail, что израильское правительство первоначально не хотело пускать Карлсона в страну, что привело к деликатным переговорам с участием Госдепартамента США.

В итоге израильское правительство решило не запрещать Карлсону въезд, чтобы избежать "дипломатического инцидента".

Представитель посольства США в Израиле опроверг информацию о задержании Карлсона и заявил, что тот "получил те же вопросы паспортного контроля, что и бесчисленные посетители Израиля, включая посла Хакаби и других дипломатов, при обычном въезде и выезде из страны".

"Неверно утверждать, что Израиль собирался пустить Такера в страну только для интервью. Единственное взаимодействие посольства с Израилем по поводу его визита заключалось в координации посадки его частного самолета. Именно Такер решил приехать в страну всего на несколько часов и уехать. И Такеру было оказано такое же позитивное отношение, как и любому другому посетителю Израиля", - заявили в посольстве США в Израиле.

На прошлой неделе в своей программе на YouTube Карлсон обвинил Хакаби в том, что тот не обеспечивает надлежащую защиту христиан в Израиле.

Хаккаби в ответ пригласил его в Израиль для обсуждения этого вопроса.

Популярность Израиля в рядах Республиканской партии среди молодых избирателей-республиканцев и сторонников Трампа остается на рекордно низком уровне.

Сообщается, что мероприятие с участием Карлсона и Хакаби было попыткой администрации Трампа предотвратить разногласия вокруг Израиля, которые могли бы расколоть консервативную коалицию Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

Такер Карлсон — давний сторонник Дональда Трампа и союзник вице-президента США Джей Ди Вэнса. В прошлом месяце Карлсон дважды посетил Белый дом и, по меньшей мере, один раз встречался с Трампом в Овальном кабинете.

По словам бывшей ведущей Fox News Мелиссы Фрэнсис, Трамп призвал Карлсона и других членов Республиканской партии прекратить внутренние распри по поводу Израиля и "убавить уровень напряжения".

Напомним, ранее Такер Карлсон, который брал интервью у Владимира Путина, внезапно заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – "враг США".

А также оскандалился заявлением, что слабое руководство мужчин пробуждает в женщинах "темную сторону".