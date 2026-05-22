Трамп втратив ще одного союзника: глава розвідки Тулсі Габбард пішла у відставку

Габбард залишила адміністрацію Дональда Трампа, оскільки її чоловік бореться з "надзвичайно рідкісним" видом раку. Але також це сталося після кількох місяців чуток про те, що президент був розлючений діями глави розвідки.

У п'ятницю Габбард зустрілася з Трампом в Овальному кабінеті, де передала йому заяву про відставку. Вона офіційно залишить посаду директора Національної розвідки 30 червня. Тулсі подала у відставку, пославшись на нещодавній діагноз рідкісної форми раку в її чоловіка, після кількох місяців наростаючого невдоволення рішенням президента почати війну проти Ірану, пише Daily Mail.

Тулсі Габбард пішла у відставку

Габбард стала четвертою членкинею кабінету Трампа, яка подала у відставку за останні три місяці, що є надзвичайно високим показником плинності кадрів серед жінок, які працюють за президента.

У своїй офіційній заяві про відставку Тулсі Габбард дякує Трампу і каже, що вона "глибоко вдячна за надану мені довіру і за можливість керувати" провідним розвідувальним агентством упродовж півтора року.

Вона повідомила, що на її чоловіка, Абрахама Вільямса, "найближчими тижнями і місяцями чекають серйозні випробування".

"Наразі я змушена відійти від державної служби, щоб бути поруч із ним і надавати йому всебічну підтримку в цій боротьбі", — сказала вона.

Габбард познайомилася з Вільямсом, кінорежисером і оператором, 2012 року, коли він працював волонтером у її виборчій кампанії до Конгресу на Гаваях, і у квітні 2015 року вони одружилися на традиційній ведичній церемонії.

Тулсі Габбард представляла неінтервенціоністське крило кабінету Трампа, і її звільнення відбулося після відставки її заступника Джо Кента, який подав у відставку лише кілька місяців тому, опублікувавши різкий лист, у якому звинуватив Ізраїль у тому, що він ввів президента в оману, підштовхнувши його до війни з Іраном.

