Росія без Путіна: Китай почав налагоджувати таємні зв'язки з елітою РФ, — WSJ

Кремлівський диктатор Володимир Путін перетворився з серйозного партнера Китаю і прикладу для наслідування у віртуального петиціонера у відносинах з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Чотири роки війни в Україні та економічна ізоляція призвели до того, що відносини між двома країнами стають все більш незбалансованими вважають колумністи The Wall Street Journal.

Після того, як Путін демонстративно розірвав контакти із Заходом, Росія фактично перетворилася на молодшого партнера Середнього царства, і тепер Пекін "обережно і непублічно, але маніпулює ним на свою користь".

За словами авторів матеріалу, які спілкувалися з чиновниками й аналітиками як в Китаї, так і в РФ, Пекін тихо покращує відносини з російським правлячим класом, не обмежуючись Путіним і його найближчим оточенням.

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"Китайці зміцнюють зв'язки з чиновниками та елітами, які формуватимуть майбутнє Росії після відходу Путіна", — зазначає WSJ.

За словами інсайдера, близького до російських спецслужб, в РФ все частіше виявляються випадки китайського шпигунства і вербування чиновників середньої ланки, але Москва не поспішає оприлюднювати цю інформацію або обговорювати її з Пекіном, побоюючись погіршити взаємини з одним зі своїх ключових союзників.

При цьому аналітики констатують, що антизахідні настрої настільки глибоко вкорінені в російському суспільстві та інститутах, що переживуть Путіна, який всіляко їх підбурював.

Обережно, але наполегливо: як Пекін маніпулює Москвою

Пекін вже багато в чому підкорив Росію і домігся значних поступок, але це публічно не демонструє, щоб не принизити Кремль і Путіна особисто.

"Китай справді має чудовий шанс перетворити Росію на власний гігантський Лаос, гігантський Пакистан. Країну, що набагато більше залежить від Китаю, набагато міцніше з ним пов'язану, що набагато більше сприймає Китай як зразок і джерело уявлень про сучасність", — каже китаєзнавець, директор Берлінського центру презентації Росії та Карнегі Євразія Олександр Габуєв.

За його словами, Пекін "обережно, але наполегливо" змушує Москву діяти в його інтересах, формуючи відносини і структури, що діятимуть десятиліттями.

Якщо Путін вважає сусідні країни — держави колишнього СРСР — зоною виключно російських інтересів, чим, наприклад, і пояснюється його вторгнення в Україну, то він потихеньку, хоч і неохоче, віддає Китаю Середню Азію.

Як приклад WSJ наводить той факт, що кремлівський диктатор дуже довго виступав проти ідеї зробити юань основною валютою створюваного Шанхайського банку розвитку організації співробітництва, який повинен фінансувати проекти в Центральній Азії, але за останній рік Сі Цзіньпіну вдалося отримати цю важливу поступку від Путіна.

Китайські урядові радники та дипломати кажуть, що фінансова ізоляція змусила Росію переглянути свою позицію, і тепер вона готова стати членом банку, а натомість шукає запевнень, що її діяльність не буде обмежена західними санкціями.

Як констатують аналітики, Росія залишається сировинним додатком Китаю, поставляючи йому в основному нафту і газ з великими знижками, а також інші природні ресурси. Спроби Москви підштовхнути Пекін до будівництва газопроводу Сила Сибіру – 2 були невдалими, що найбільш чітко свідчить про справжнє ставлення Китаю.

Наміри російської делегації у травні 2026 року вирішити це питання провалилися, незважаючи на те, що Путін наполягав на досягненні угоди. Ба більше, росіянам було вказано, щоб вони надалі не порушували це питання, доки не погодяться на умови Пекіна. Серед підписаних наступного дня 42 угод та декларації документів про "Силу Сибіру – 2" не було.

За словами Йорга Вутке, німецького бізнесмена з багаторічним досвідом роботи в сфері китайсько-російських відносин, в тому, щоб Китай погодився на новий газопровід, немає економічного сенсу. Світ виробляє багато СПГ, а споживання імпортованого газу Китаєм, який реалізує гігантську програму зеленої енергетики, прогнозується на піку в середині 2030-х років:

"Навіщо їм зобов'язувати себе будівництвом газопроводу, що триватиме п’ять–-шість років, тим самим посилюючи свою залежність від Росії, якщо вони зможуть купувати газ у будь-яких інших країн?".

Нагадаємо Китай надав Росії високотехнологічну зброю для випробувань в Україні.

Також повідомлялося, що Китай будує найбільший у світі танкер зі зрідженим газом.