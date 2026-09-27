По примеру Усманова и Фридмана: миллиардеры из РФ ищут способ снять с себя санкции ЕС — СМИ

Российские миллиардеры изучают, как олигархам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману удалось избежать санкций ЕС благодаря "шпионскому делу". Однако СМИ отмечают, что вряд ли кто-то из приближенных к Кремлю бизнесменов воспользуется такими возможностями, чтобы обойти европейские ограничения.

По меньшей мере двое бизнесменов планируют подробно проанализировать дело Фридмана, надеясь использовать его в своих юридических спорах. Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время большинство собеседников Bloomberg не считают, что решение ЕС автоматически открывает для других олигархов простой путь к снятию ограничений. По их мнению, исключение Усманова и Фридмана стало результатом особых обстоятельств, в частности политического лоббирования и юридического давления.

Одним из возможных инструментов может стать инвестиционный арбитраж. Российский юрист Сергей Гландин заявил, что крупные арбитражные иски способны заставить правительства вступать в переговоры или даже пересматривать санкции, причем, по его оценке, "чем больше сумма иска, тем быстрее может происходить этот процесс".

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Именно дело Фридмана может оказаться наиболее интересным для других бизнесменов. Миллиардер оспаривает замораживание своих активов в Люксембурге и требует около 16 млрд долларов, заявляя о нарушении договора о защите инвестиций. На этом фоне Люксембург поддержал его исключение из санкционного списка ЕС.

Санкционная политика ЕС под угрозой: есть ли риски

Ситуация с Усмановым и Фридманом стала особенно деликатной, поскольку их исключение произошло одновременно с продлением санкций в отношении примерно 3000 российских физических и юридических лиц. В результате компромисса ограничения в отношении остальных фигурантов списка продлили сразу на 36 месяцев.

Дело Усманова имело ещё и дипломатическую составляющую: Франция активно добивалась его исключения из списка. Агентство Reuters сообщало, что позиция Франции была связана с вопросами национальной безопасности и дипломатическим давлением со стороны Азербайджана, хотя Баку отрицал такое влияние.

Для ЕС это создает риск новых юридических и политических попыток давления со стороны бизнесменов, находящихся под санкциями. Если другие олигархи попытаются повторить модель Фридмана посредством масштабных арбитражных исков или политического лоббирования, санкционная политика может столкнуться с дополнительными внутренними противоречиями между государствами-членами.

Российские олигархи уже думают, как использовать дело Усманова в ЕС Фото: РИА Новости

Уже названы первые кандидаты на новые санкции. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк предложил ЕС рассмотреть возможность введения ограничений в отношении Владимира Потанина и Владимира Лисина после исключения Усманова и Фридмана.

Потанин уже находится под санкциями США и Великобритании, а Лисин — Австралии и Канады. В то же время их компании сохраняют экономические связи с Европой: "Норникель" экспортирует металлы в ЕС и имеет активы в Финляндии, тогда как НЛМК владеет предприятиями в Европе и имеет разрешение на поставку стальных слябов в ЕС до сентября 2028 года.

Смогут ли другие российские миллиардеры повторить путь Усманова и Фридмана, пока неясно. Сам Bloomberg отмечает, что большинство опрошенных не видят быстрого способа воспользоваться этим прецедентом, хотя по крайней мере двое уже планируют внимательно изучить юридическую стратегию Фридмана.

Ранее Фокус сообщал о том, как российские миллиардеры массово выводят деньги из страны. Несколько самых богатых россиян, в том числе из окружения кремлевского диктатора Владимира Путина, за последний год вывели миллиарды долларов за границу, опасаясь грядущего экономического кризиса в России.

Впоследствии стало известно, что олигарх Мельниченко назвал четыре сценария для РФ после войны в Украине. 60-часовая беседа с ним дала журналистам возможность заглянуть в мир окружения Кремля, которое живет по принципу "зарабатываем деньги, но не соваем нос в политику".