Униженная Россия: олигарх Мельниченко назвал 4 сценария для РФ после войны в Украине

Миллиардер не осудил вторжение в Украину и продолжает зарабатывать на войне. 60-часовая беседа с ним дала возможность заглянуть журналистам в мир свиты Кремля, которая живет по принципу "зарабатываем деньги, но не суем нос в политику".

Журналисты The Economist основательно побеседовали с одним из самых состоятельных россиян, миллиардером Андреем Мельниченко, основателе производителя удобрений "Еврохим" и угольной корпорации СУЭК. Они охарактеризовали его довольно откровенно: Мельниченко едва ли является членом антипутинской оппозиции. Он не критикует войну в Украине и является инсайдером, чьи заводы поддерживали военную экономику.

Во вступлении The Economist отмечает: Мельниченко "не отличается благородством. Управляя своими компаниями за пределами России, он вернулся в 2023 году, когда возможности для глобального бизнеса сократились. Как и большинство олигархов, он жил по правилам Путина — зарабатывать деньги, но не совать нос в политику".

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Сейчас он забеспокоился о будущем России, потому что он и его коллеги-магнаты больше не могут позволить себе игнорировать "разложение в стране, за погружением которой в тиранию они наблюдали".

По мнению Андрея Мельниченко, когда достаточное количество россиян почувствует, что бесконечные бои в Украине бессмысленны и что они расплачиваются за это, Путин будет вынужден предпринять нечто впечатляющее, чтобы выйти из тупика. Именно поэтому стоит следить за Россией, чтобы не упустить признаков усталости или недовольства.

Это первый случай, когда российский олигарх высказался так откровенно. И издание дало ему эту возможность не потому, что согласно со всеми его взглядами или потому, что он является защитником демократии и прав человека: напротив, он прагматик, который хочет, чтобы его фирмы процветали. Именно поэтому его призыв может найти отклик в стране, где неудачные войны, включая поражение Японии в 1905 году, привели к кампаниям промышленников за политические перемены.

Интервью российского олигарха Андрея Мельниченко – взгляд инсайдера на войну в Украине

Мельниченко предостерегает Запад от желания, чтобы Россия погрузилась в хаос. Его колонка называется "Почему раздробленная Россия плоха для всего мира". Основная мысль бизнесмена — когда российско-украинская война закончится, РФ должна стать полноценной частью новой архитектуры безопасности.

Мельниченко отмечает, что сейчас Россия обладает суверенитетом — в том смысле, что может принимать решения независимо. Запад же в контексте российско-украинской войны нацелен на уничтожение или радикальное ограничение этого суверенитета. Он считает, что это ошибка и уверен, что все западные сценарии для послевоенной России предусматривают утрату или урезание суверенитета России, что по его мнению – плохо. Мельниченко выделяет четыре основных.

Первый сценарий предполагает "униженную Россию, прозябающую на периферии Запада".

Второй — ее закрепление "в орбите Китая".

Третий сценарий — это фрагментация России, которая быстро станет неуправляемой.

Четвертый — ее превращение в осажденную крепость, где технологии и общество не смогут развиваться из-за "состояния перманентной чрезвычайщины".

По мнению Мельниченко, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива — поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом "суверенитет" в его понимании это не только вопрос государства — им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты.

По мнению Мельниченко, сейчас "выбор за миром", и это не выбор между наказанием России и ее прощением, а выбор между двумя видами будущего. Первый вариант – это когда великие державы "снова научатся уважать суверенитет друг друга".

"Второй путь уже привел нас туда, где мы сейчас находимся", — заявил он.

The Economist в редакционном комментарии к статье Мельниченко заключает: хотя бизнесмен и не говорит, что Владимира Путина необходимо отстранить от власти, перемены, о необходимости которых тот пишет, приведут к окончанию единоличного правления президента РФ.

Российский олигарх Андрей Мельниченко – что известно

Андрей Мельниченко родился в 1972 году в Гомеле, Беларусь, в семье преподавателей. Бизнесолм начал заниматься во время учебы в университете, открыв пункт обмена валют на территории общежития. В начале 1990-х годов на фоне развала Советского Союза и появления новой рыночной экономики Андрей Мельниченко и его партнеры заработали первые 50 тысяч долларов США от деятельности пунктов обмена валют, что позволило им получить лицензию Центрального Банка России. В 1993 году стал соучредителем МДМ-Банка, впоследствии ставшим одним из самых успешных и крупнейших российских частных банков. В начале 2000-х создал три компании СУЭК (уольная промышленность), ЕвроХим (удобрения) и ТМК (металлургия).

Андрей Мельниченко с женой

В 2023 году Андрей Мельниченко занял первую позицию в рейтинге "110 богатейших российских бизнесменов", опубликованном журналом Forbes с состоянием 25,2 млрд долларов. В этом же году его состояние сократилось на 7 миллиардов.

Мельниченко находится под санкциями США и других стран как "член ближайшего окружения Владимира Путина" и как бизнесмен, деятельность которого "приносит доход российскому режиму".

Известно, что в 2023 году российский миллиардер Мельниченко перечислил 32 млрд рублей созданному по инициативе Путина фонду "Сириус" под угрозой конфискации активов, так как Генпрокуратура потребовала изъять у него энергетическую компанию "Сибэко".

Этот эпизод, "убедил Мельниченко в необходимости добиваться гарантий собственности внутри российской политической системы".

В мае 2025 года предприниматель впервые провел личную встречу с Путиным в Кремле. Беседа началась после полуночи и продолжалась более часа. Мельниченко рассказал Путину о масштабах своего промышленного бизнеса, на который, по его оценке, приходится почти 1% ВВП России, а также заявил о готовности активнее участвовать в общественной жизни.

Миллиардер признался Путину, что российская бизнес-элита ошибочно пыталась отделить собственное будущее от будущего страны.

"Нельзя иметь одну страну для зарабатывания денег, а другую — для безопасности, будущего семьи и настоящей жизни", — сказал он и поблагодарил Путина за то, что тот "помог ему прозреть".

До начала полномасштабной войны с Украиной Мельниченко стремился построить международную компанию, не зависящую от одной страны. Однако санкции и раскол мировой экономики заставили его пересмотреть эту стратегию.

"Мир оказался не таким, каким я его себе представлял. Нет глобального мира. Нет глобальных правил… Вы поняли это раньше нас", — сказал он Путину.

Первоначально миллиардер рассчитывал переждать кризис за пределами РФ, однако затем пришел к выводу, что противостояние с Западом и фрагментация мировой экономики приобретут долгосрочный характер. По его словам, впервые у него возникло ощущение, что у него "нет другой страны, кроме России".

Андрей Мельниченко боится развала РФ Фото: ТАСС

Мельниченко считает, что война с Украиной воспринимается властями РФ как более широкий конфликт с Западом. Он не исключил расширения войны на другие страны и применения ядерного оружия. При этом он сотрудничает с ВС РФ для защиты своих заводов от дронов и со спецслужбами по вопросам предотвращения диверсий. Мельниченко не намерен открыто противостоять действующей системе и рассчитывает стать одним из участников ее возможной трансформации, указывают журналисты The Economist.

Андрей Мельниченко женат на гражданке Сербии Александре Николич, которая также находится под санкциями. У пары двое детей.

Напомним, ранее олигарх жаловался на атаки украинских дронов по его химзаводам.

А в 2022 году была арестована одна из яхт Андрея Мельниченко.