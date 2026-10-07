Генштаб ЗСУ до дня народження Путіна наочно продемонстрував його "досягнення"
7 жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін, який розв’язав криваву війну проти України, святкує свій 74-й день народження.
Генеральний штаб Збройних Сил України по-своєму привітав військового злочинця з черговим прожитим роком, підбивши підсумки його так званої "спеціальної військової операції".
У ГШ ЗСУ просто оприлюднили дані про втрати російської армії за роки повномасштабного вторгнення РФ, підкресливши таким чином "досягнення" Путіна.
Зокрема, за понад 4,5 роки війни Росія втратила в Україні близько 1 545 950 військовослужбовців, причому лише за останню добу зафіксовано 1 690 знищених або поранених окупантів.
Крім того, Сили оборони значно зменшили кількість техніки противника:
- літаків — 443;
- кораблів і катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- вертольотів — 356;
- танків — 12 396;
- бойових броньованих машин — 25 498 (+4);
- артилерійських систем — 50 836 (+51);
- РСЗВ — 2192 (+8);
- засоби ППО — 1690 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577);
- спеціальної техніки — 4 800 (+5);
- крилатих ракет — 5 126;
- наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).
"Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком наближає свою країну до прірви, а себе — до смітника історії. Продовжуємо боротьбу з агресором заради справедливого й тривалого миру в Україні", — наголосили українські захисники.
Тим часом Україна оговтується після чергової ночі російського терору. У день народження диктатора Росія не поскупилася на крилаті ракети та балістичну зброю.
Один із найпотужніших ударів припав на Кременчук, де зафіксовано масштабні руйнування і вже відомо про загиблих. Також знищено багатоповерхівку в Прилуках, а в Дніпрі та Києві вночі лунали вибухи.
Сьогодні ж Євросоюз ухвалить рішення щодо нового, найбільшого за всю історію війни пакету санкцій проти Росії.