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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Генштаб ЗСУ до дня народження Путіна наочно продемонстрував його "досягнення"

День народження Путіна — Генштаб ЗСУ продемонстрував досягнення диктатора
7 жовтня Путін святкує день народження | Фото: The White House

7 жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін, який розв’язав криваву війну проти України, святкує свій 74-й день народження.

Генеральний штаб Збройних Сил України по-своєму привітав військового злочинця з черговим прожитим роком, підбивши підсумки його так званої "спеціальної військової операції".

У ГШ ЗСУ просто оприлюднили дані про втрати російської армії за роки повномасштабного вторгнення РФ, підкресливши таким чином "досягнення" Путіна.

Зокрема, за понад 4,5 роки війни Росія втратила в Україні близько 1 545 950 військовослужбовців, причому лише за останню добу зафіксовано 1 690 знищених або поранених окупантів.

Крім того, Сили оборони значно зменшили кількість техніки противника:

  • літаків — 443;
  • кораблів і катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • вертольотів — 356;
  • танків — 12 396;
  • бойових броньованих машин — 25 498 (+4);
  • артилерійських систем — 50 836 (+51);
  • РСЗВ — 2192 (+8);
  • засоби ППО — 1690 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577);
  • спеціальної техніки — 4 800 (+5);
  • крилатих ракет — 5 126;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).
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"Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком наближає свою країну до прірви, а себе — до смітника історії. Продовжуємо боротьбу з агресором заради справедливого й тривалого миру в Україні", — наголосили українські захисники.

Тим часом Україна оговтується після чергової ночі російського терору. У день народження диктатора Росія не поскупилася на крилаті ракети та балістичну зброю.

Один із найпотужніших ударів припав на Кременчук, де зафіксовано масштабні руйнування і вже відомо про загиблих. Також знищено багатоповерхівку в Прилуках, а в Дніпрі та Києві вночі лунали вибухи.

Сьогодні ж Євросоюз ухвалить рішення щодо нового, найбільшого за всю історію війни пакету санкцій проти Росії.