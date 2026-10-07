У Дарницькому районі виявили балістичну ракету з цілою бойовою частиною (відео)

У Дарницькому районі Києва серед житлових будинків впала балістична ракета, але вона не вибухнула.

Правоохоронці спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій наразі проводять складні роботи з розмінування, повідомили в Нацполіції.

"Фахівці вилучать бойову частину та транспортуватимуть її на полігон, де її знешкодять. Доступ до території обмежено", — йдеться у публікації.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція

Віталій Кличко, мер Києва, повідомив про обстріл у Дарницькому районі о 06:36. Після обстрілу у гаражному кооперативі спалахнула пожежа. Під час гасіння пожежі врятували двох людей, ще двох знайшли мертвими.

Цієї ночі російські терористи обстрілювали Україну протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/"С-400", запустили 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування "Х-101", "Іскандер-К", "Калібр", а також 130 ударних дронів і дронів-імітаторів із Брянської, Воронезької, Вологодської, Курської областей та інших регіонів.

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Повітряні сили України знищили 161 повітряну ціль, зокрема 117 безпілотників різних типів, 5 балістичних і 39 крилатих ракет.

Під атакою опинилися Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська області та місто Київ.

На жаль, не обійшлося без жертв. Масштабні руйнування житлового фонду зафіксовано в Кременчуці Полтавської області, а в Прилуках ракетний удар зруйнував частину п’ятиповерхового будинку; також зафіксовано влучання в Києві.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ оприлюднили дані щодо масштабів російських втрат у війні проти України.