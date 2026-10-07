Третій удар за пів року: російська ракета знову влучила у Київський картонно-паперовий комбінат

Київський КПК знову став цілью для російських ракет. Компанія уже потерпає третій раз за останні шість місяців. Підприємство зупинило роботу, на його території досі гасять пожежі.

Російські ракети вдруге цього тижня знайшли цивільну ціль під Києвом: уранці 7 жовтня удару завдали по Київському картонно-паперовому комбінату. Про це повідомила пресслужба підприємства у Facebook.

Для комбінату це вже третя ракетна атака за останні пів року. Попередні удари також спричинили пошкодження виробничих потужностей.

Найбільше постраждали цехи та складські приміщення – вони отримали серйозні руйнування. Пошкоджено також виробниче обладнання й інженерні комунікації, без яких підприємство не може працювати.

Вибухи спричинили загоряння. Надзвичайні служби продовжують працювати на локаціях, де вогонь охопив приміщення комбінату.

Видео дня

Виробництво повністю зупинили. Попри масштабні матеріальні втрати, керівництво наголошує на головному результаті: персонал діяв за безпековими інструкціями й уникнув поранень.

"Попри серйозні матеріальні збитки, для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав", – ідеться в заяві комбінату.

Київський картонно-паперовий комбінат належить до целюлозно-паперової галузі. Його профіль – випуск картону, гофрованої тари та товарів санітарно-гігієнічного призначення.

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки 7 жовтня Росія змінила підхід. Замість того щоб бити одним кулаком по столиці, ворог розпорошив ракети й дрони одразу по кількох областях. "Фокус" розбирався, чому серед пріоритетних цілей виявилися саме Прилуки та Кременчук і з якою метою РФ може "тримати в резерві" реактивні "Шахеди".

Крім того, аварійно-рятувальні роботи після масштабного ракетно-дронового удару 7 жовтня розгорнулися на восьми локаціях – у Києві, а також на Київщині, Кіровоградщині, Чернігівщині та Полтавщині.