Третий удар за полгода: российская ракета вновь поразила Киевский картонно-бумажный комбинат

Киевский КБК вновь стал мишенью для российских ракет. Компания подверглась удару уже в третий раз за последние шесть месяцев. Предприятие приостановило работу, на его территории до сих пор тушат пожары.

Российские ракеты во второй раз за эту неделю поразили гражданский объект под Киевом: утром 7 октября был нанесен удар по Киевскому картонно-бумажному комбинату. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Facebook.

Для комбината это уже третья ракетная атака за последние полгода — предыдущие удары также привели к повреждению производственных мощностей.

Больше всего пострадали цеха и складские помещения — они получили серьезные повреждения. Также были повреждены производственное оборудование и инженерные коммуникации, без которых предприятие не может работать.

Взрывы привели к возгоранию. Чрезвычайные службы продолжают работать на тех участках, где огонь охватил помещения комбината.

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Производство полностью остановлено. Несмотря на значительные материальные потери, руководство подчеркивает главный результат: персонал действовал в соответствии с инструкциями по технике безопасности и избежал ранений.

"Несмотря на серьёзный материальный ущерб, для нас главное, что никто из наших сотрудников, действовавших в соответствии с инструкциями по безопасности, не пострадал", — говорится в заявлении комбината.

Киевский картонно-бумажный комбинат относится к целлюлозно-бумажной отрасли. Его профиль — производство картона, гофрированной тары и товаров санитарно-гигиенического назначения.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки 7 октября Россия изменила подход. Вместо того чтобы наносить удар по столице, враг рассеял ракеты и дроны сразу по нескольким областям. "Фокус" разбирался, почему среди приоритетных целей оказались именно Прилуки и Кременчуг и с какой целью РФ может "держать в резерве" реактивные "Шахеды".

Кроме того, аварийно-спасательные работы после масштабного ракетно-дронового удара 7 октября развернулись в восьми местах — в Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях.