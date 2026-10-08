РФ ударила дроном по многоэтажке в Киеве: есть погибшие и раненые (фото, видео)

Два человека погибли, еще четыре, в том числе двое детей, ранены в результате удара российского дрона по 12-этажке в Деснянском районе столицы.

О прилете беспилотника в жилой дом в 22:23 накануне вечером сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Удар пришелся на уровень 10 этажа, вызвав пожар и частичное разрушение конструкций. Деталями сегодня утром поделились в ГСЧС.

Когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий, то в одной из квартир и обнаружили тела погибших.

Из дома эвакуированы 22 человека, среди них — восемь детей. Психологи оказали помощь 12 жильцам дома.

После 16 часов вечера 7 октября враг снова атаковал Киев беспилотниками. Прилеты и падения обломков зафиксированы в Оболонском, Соломенском, Днепровском, Святошинском районах.

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В Оболонском и Святошинском районе пострадали не менее 13 человек, шесть из которых госпитализировали. Среди них — молодая женщина, которую обнаружили неподалеку от горящего авто. Ее состояние врачи оценили как тяжелые.

Также погиб мужчина на Оболони.

После атаки в городе начались перебои с водой и электричеством.

7 октября выдался черным днем по количеству потерь среди мирного населения. Только в Прилуках Черниговской области, где российские террористы снесли ракетой половину пятиэтажного дома, погибли 22 человека, в том числе семеро детей.

Также погибшие были в Киеве, Кременчуге Полтавской области, Александрии (Кировоградская область).

Напомним, после вчерашнего обстрела РФ в Киеве случился сбой интернета и начались проблемы со связью.

Также сообщалось, что российская ракета вновь поразила Киевский картонно-бумажный комбинат. Кроме того, зафиксирован очередной удар по киностудии имени Довженко.