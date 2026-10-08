Среди погибших — дети: в Прилуках выросло количество жертв ракетного удара (фото, видео)

До 22 человек выросло количество жертв в Прилуках Черниговской области, где накануне утром крылатая ракета, запущенная российскими террористами, снесла два подъезда пятиэтажного дома.

Аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь, а среди погибших — уже пятеро детей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

54 человека травмированы, в том числе семеро детей. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 15 человек, среди них — ребенок.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции. Всего в результате вчерашнего ракетного удара по городу повреждены 15 многоквартирных и 16 частных домов.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус накануне опубликовал кадры спасательной операции на месте разрушенного дома и напомнил, что это произошло в день рождения кремлевского диктатора Владимира Путина.

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"Сегодня, в день рождения Путина, желаю российскому диктатору оказаться под стражей в Гааге или в аду. Только этого он и заслуживает", — написал он, подчеркнув, что Россия — террорист, а террористов нужно уничтожать.

Тем временем в Прилуцком горсовете сообщили, что сегодня сотрудники газового хозяйства начали восстановление поврежденной врагом газораспределительной системы города.

Враг оставил жителей города без газа Фото: Прилуцкий городской совет Фото: Прилуцкий городской совет

К работам привлечены 45 бригад из Корюковского, Нежинского и Черниговского управлений эксплуатации газового хозяйства.

Бригады будут работать на улицах города и выполнять необходимые работы по восстановлению подачи газа.

Напомним, сегодня в Киеве подтверждена смерть двух человек после дронового удара по многоэтажке в Деснянском районе города.

Также сообщалось, что РФ ударила по сети автосервисов АТЛ в Киеве.