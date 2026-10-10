Столб дыма над столицей: РФ нанесла удар по Киеву несколькими "Цирконами" (обновляется)

Днём 10 октября Россия запустила по Киеву несколько баллистических ракет, сообщили в сети. Воздушное командование предупредило об ударе за несколько минут до него. Над городом слышались взрывы, возможно, из-за работы ПВО, а затем поднялось облако дыма.

Информация о запуске ракет РФ из Брянской области появилась в сети около 14:00. Киевские паблики сообщили как минимум о трёх-четырёх взрывах и о дыме над городом. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в Оболонском районе: пострадал ресторан, а обломки падали во двор между домами.

Обстрел Киева — Кличко о баллистическом ударе днем 10 октября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности баллистической атаки РФ 10 октября

В местном паблике "Реальный Киев" опубликовали фото с облаком дыма, поднявшимся над возможным местом попадания в столице. Тем временем журналист Андрей Смолий сообщил о трёх или четырех взрывах ракет. Первое сообщение о запуске баллистической ракеты/"Циркона" появилось в 13:55, а уже в 13:58 они достигли столичных районов Оболони, Подола и Святошина. В первом залпе, вероятно, было два средства поражения, говорится в одном из постов. О втором залпе стало известно в 14:02: в 14:04 написали, что ракеты якобы исчезли с радаров в районе Нежина, а через минуту — о том, что они достигли Киева. В 14:06 Смолий написал о том, что "будет падать", и предупредил о возможном ударе по районам Оболонь-Вышгород-Куреневка-Подол. Ориентировочно можно оценить, что днем 10 октября РФ нанесла два залпа по Киеву четырьмя ракетами.

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Военно-воздушные силы пока не сообщили, какой именно тип средств поражения использовали россияне для обстрела украинской столицы. Единственная информация — о запуске баллистической ракеты из Брянска, который произошёл около 13:56.

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