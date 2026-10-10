В Киеве полностью остановилось метро после обстрела РФ: удар по энергообъекту (обновление)

В Киеве после удара РФ сначала остановилась "синяя ветка" метрополитена, а затем — и остальные маршруты, сообщила Киевская городская военная администрация. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил попадание, но пока нет информации об ударах РФ по энергетическим объектам. Через несколько минут появились данные об атаке на энергетический объект и о проблемах с общественным электротранспортом.

Информация о проблемах с Киевским метрополитеном появилась в сети около 13:00, говорится в сообщении медиа УНИАН в Telegram. Пресс-служба компании пока не сообщила, что произошло. Между тем корреспондент Фокуса сообщил, что в населенном пункте Украинка Киевской области отключилось электричество.

В Telegram-канале Виталия Кличко появилась информация о падении обломков реактивных дронов РФ в Соломенском районе. По словам мэра, пострадали 25-этажное здание и 8-этажное административное здание. На месте происшествия работают спасатели, но данных о пострадавших пока нет.

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Обстрел Киева — что известно о ситуации с метро и электричеством

Компания ДТЭК сообщила об аварийных отключениях в результате обстрела Киева днём 10 октября. В 12:32 стало известно об отключении в Южной Борщаговке, в 13:05 — аналогичная ситуация возникла в Бучанском районе.

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СМИ "Новости Live" со ссылкой на КГГА сообщило, что остановка работы метро произошла из-за атаки РФ на энергетический объект. Между тем в местных пабликах появилась информация о том, что перестал работать городской электротранспорт. О проблеме с электроснабжением в 13:19 написал Кличко. В новом посте мэра говорится об ухудшении ситуации с освещением и о перебоях с водоснабжением.

"Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды", — написал Кличко.

Обновление 13:25 — в КГГА уточнили, в каких районах Киева остановился общественный электротранспорт. Выяснилось, что проблемы возникли в Голосеевском и в части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов. Также указано, что причиной сбоев является отсутствие напряжения в энергосистеме.

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Обновление 13:32 — Военно-воздушные силы сообщили о ходе обстрела Киева с использованием реактивных дронов. Около 12-13 часов появилось предупреждение о беспилотниках в районе Боровой, Виноградара, Нивок, Макарова, Обухова. В 13:32 командование сообщило, что в Черниговскую область вошёл новый реактивный дрон, который летит в сторону Киева.

Текущие последствия удара РФ по Киеву, согласно информации властей и энергетиков:

аварийные отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области. ДТЭК отменила стабилизационные графики;

остановлен Киевский метрополитен, не работают эскалаторы;

перебои с наземным общественным электротранспортом;

поврежден энергообъект, через который питается столичный регион;

перебои с водоснабжением.

Отметим, что после ударов РФ по Киеву 8 и 9 октября также прекратил работу Киевский метрополитен. Кроме того, возникли проблемы с водоснабжением, аварийными отключениями и электротранспортом. Впрочем, через час метро возобновило работу, около 22–23 часов ДТЭК и "Укрэнерго" сообщили о возобновлении графиков стабилизационных отключений.

Напоминаем, что мэр Виталий Кличко рассказал западным СМИ об уровне готовности Киева к зимним атакам РФ и рекомендовал киевлянам временно покинуть город.