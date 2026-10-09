"Укренерго" увеличила продолжительность отключения света: какие очереди будут без электричества

В некоторых областях Украины продолжаются плановые отключения электроэнергии, сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Между тем в сети появились кадры из Одессы, на которых город погрузился в темноту и освещается лишь фарами автомобилей. Какие графики и очереди подготовили энергетики на 10 октября?

Увеличение числа отключений электроэнергии связано с усилением ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба "Укрэнерго" около 18:00 9 октября. Компания предупредила, что ограничения коснутся как промышленных, так и бытовых потребителей.

В сообщении НЭК — стабилизирующие меры в энергосистеме по состоянию на 10 октября:

промышленные потребители — графики ограничения мощности, которые будут действовать с 0:00 до 23:59;

бытовые потребители — почасовые отключения для всех категорий. Уточняется, что будут действовать 1–2 очереди, то есть свет будут отключать на 4–8 часов.

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В "Укрэнерго" также объяснили, почему отключения и ограничения происходят только в некоторых регионах. Выяснилось, что существует общая причина — удары со стороны РФ, которые в этом сезоне имеют определенные особенности:

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систематическое уничтожение генерирующих мощностей в отдельных областях, при этом отсутствуют (или уничтожены) линии для передачи мощностей в эти регионы;

непрерывные удары по подстанциям и ЛЭП вокруг крупных городов;

длительные тревоги в регионах, где россияне вывели из строя высоковольтные ЛЭП, — их не могут восстановить из-за угрозы для бригад.

Отключение электричества — графики на 10 октября

ДТЭК обновила информацию об отключениях электроэнергии в Киеве и Киевской области на 10 октября. На опубликованной инфографике видно, что очереди 1.1, 1.2, 3.2 и 51 будут находиться без электричества по четыре часа, очереди 2.1 и 2.2 будут без электричества по 7,5 часов, очереди 4.1 и 4.2 — по 8 часов, а очереди 6.1 и 6.2 — всего по два часа.

Отметим, что накануне, 9 октября, Фокус писал о текущей ситуации в энергосистеме и об отключениях света. "Укрэнерго" сообщила о введении 0,5–2 очередей, а ДТЭК — об очередях, для которых электричества не будет по восемь часов.

Напоминаем, что 9 октября Вооруженные силы РФ нанесли очередной массированный удар по Киеву, в результате чего нарушилась работа энергосистемы и метрополитена. Кроме того, возникли проблемы с канализацией в Борщаговской общине: власти пояснили, что причина связана с отсутствием света из-за ударов РФ.