"Укренерго" збільшила тривалість відключення світла: які черги сидітимуть без електрики

У частині областей України продовжуються стабілізаційні відключення, заявили у Національній енергетичній компанії "Укренерго". Тим часом у мережі з'явились кадри з Одеси, на яких місто поринуло у темряву та освітлюється лише фарами авто. Які графіки та черги підготували енергетики на 10 жовтня?

Збільшення відключень світла пов'язане зі зростанням ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури, написала пресслужба "Укренерго" близько 18 год 9 жовтня. Компанія попередила, що будуть обмеження і для промислових, і для побутових споживачів.

У дописі НЕК — стабілізуючі заходи в енергосистемі на 10 жовтня:

промислові споживачі — графіки обмеження потужності, які діятимуть з 0:00 до 23:59;

побутові споживачі — погодинні відключення для усіх категорій. Уточнюється, що діятиме 1-2 черги, тобто світло вимикатимуть на 4-8 годин.

Відключення світла — Укренерго обмеження на 10 жовтня Фото: Скриншот

В "Укренерго" також пояснили, чому відключення та обмеження є лише в деяких регіонах. З'ясувалось, що існує загальна причина — удари РФ, які у цьому сезоні мають певні особливості:

Видео дня

систематичне винищення генерації в окремих областях, але при цьому немає (або вони знищені) ліній для перекидання у ці регіони потужностей;

безперервні удари по підстанціях та ЛЕП навколо великих міст;

тривалі тривоги у регіонах, де росіяни вибили високовольтні ЛЕП, — їх не можуть відновити через загрозу для бригад.

Відключення світла — графіки на 10 жовтня

ДТЕК оновила інформацію про відключення світла для Києва та Київської області на 10 жовтня. На опублікованій інфографіці бачимо, що черги 1.1, 1.2, 3.2, 51. сидітимуть без електрики по чотири години, черги 2.1, 2.2 сидітимуть без електрики по 7,5 годин, черги 4.1, 4.2 сидітимуть без електрики по 8 годин, а черги 6.1, 6.2 — лише по дві.

Відключення світла — ДТЕК про графіки для черг 1-3 для Київщини на 10 жовтня Фото: ДТЕК

Відключення світла — ДТЕК про графіки для черг 3-4 для Київщини на 10 жовтня Фото: ДТЕК

Крім того, на регіональному порталі Вишгорода є візуалізація відключення світла для Київщини на 10 жовтня, створена на основі рішень ДТЕК та "Укренерго". Порівняння з графіками 9 жовтня показує на покращення ситуації для деяких груп споживачів. Наприклад, протягом поточної доби черги 6.1 та 6.2 сиділи без електрики по 6,5 год, а протягом майбутньої доби відключення зменшаться утричі (по 2 год). У інших категорій тривалість майже не зміниться.

Відключення світла — графіки ДТЕК для району Київщини на 10 жовтня Фото: ДТЕК

Зазначимо, напередодні, 9 жовтня, Фокус писав про поточну ситуацію в енергосистемі та про відключення світла. "Укренерго" інформувала про запровадження 0,5-2 черг, а ДТЕК — про черги, для яких електрики не буде по вісім годин.

Нагадуємо, 9 жовтня ЗС РФ завдали чергового масованого удару по Києву, від якого постраждала робота енергосистеми та метрополітену. Крім того, з'явились проблеми з каналізацією Борщагівської громади: влада пояснила, що причина пов'язані з відсутністю світла через удари РФ.