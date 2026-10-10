Стовп диму над столицею: РФ вдарила по Києву кількома "Цирконами" (оновлюється)

Вдень 10 жовтня Росія запустила по Києву кілька балістичних ракет, повідомили у мережі. Повітряне командування попередило про удар за кілька секунд до удару. Над містом чули вибухи через можливу роботу ППО, а потім здійнялась хмара диму.

Інформація про виліт ракет РФ з Брянської області з'явилась у мережі близько 14 год. Київські пабліки повідомили про мінімум три-чотири вибухи та про дим над містом. Київський міський голова Віталій Кличко сказав про влучання в Оболонському району: постраждав ресторан, а уламки попадали на подвір'я між будинками.

Обстріл Києва — Кличко про удар балістики вдень 10 жовтня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі балістичної атаки РФ 10 жовтня

У місцевому пабліку "Реальний Київ" опублікували фото з хмарою диму, яка піднялась над можливою точкою влучання у столиці. Тим часом журналіста Андрій Смолій інформував про три вибухи балістики. Перший допис про виліт балістичної ракети/"Циркона" з'явився о 13:55, а вже о 13:58 вони дістались до столичних районів Оболоні-Подолу-Святошина. У першому залпі, ймовірно, було два засоби ураження, ідеться в одному з дописів. Про другий залп стало відомо о 14:02: о 14:04 написали, що ракети начебто зникли з радарів у районі Ніжина, а за хвилину — про те, що вони досягнули Києва. О 14:06 Смолій написав про те, що "буде падати" і попередив про можливий удар по районах Оболонь-Вишгород-Куренівка-Поділ. Орієнтовно можна оцінити, що вдень 10 жовтня РФ зробила два залпи по Києву чотирма ракетами.

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Повітряні сили поки не інформували, який саме тип засобів ураження використали росіяни для обстрілу україської столиці.

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