Поруч з Північним мостом: у Києві балістика РФ влучила по човновій станцій на Оболоні (відео)

Під час балістичного удару РФ по Києву, який стався близько 15 год 10 жовтня, сталось влучання по човнові станції в Оболонському районі на березі Дніпра, повідомили у мережі. На відео з місця подій — потрощені човни та сараї, вигоріле місце відпочинку та двометрова вирва, яка залишилась після влучання російського "Искандера"/"Циркона". Які наслідки раптової балістичної атаки по українській столиці?

Внаслідок удару балістики РФ по Києву отримали порання п'ятеро людей, ідеться у Telegram-каналі ДСНС. Вказано, що найсерйозніші поранення в однієї людини, яка у важкому стані перебуває у лікарні. Крім того, загорілись дерев'яні конструкції на площі 200 кв. м, але рятувальники швидко впорались з вогнем. Тим часом медіа та ДСНС показали, як виглядає точка влучання "Искандера". Бачимо зелену зону, засипану уламками дощок, покручені від вогню металеві конструкції. Деякі сарайчики на відстані 10-20 м від епіцентру уціліли, а ті, що опинились поблизу, повністю розтрощені.

У ДСНС також додали, що є ще одна зона, постраждала від удару РФ, — це одноповерхова будівля на подвір'ї між багатоповерхівками. Рятувальники уточнили, що наслідки ще уточнюються. Крім того, у дописі служби є низка фото з місця удару на човновій станції. У кадр потрапили металеві конструкції, почорнілі стовбури та частина затоки на Дніпрі, біля якої стався приліт.

Видео дня

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Обстріл Києва — деталі удару РФ 10 жовтня

Медіа "Новини Live" опублікувало відео-репортаж з точки влучання балістики РФ у Оболонському районі Києва. Журналісти поспілкувались з ​керівником човнової станції Валерієм Гудником та речником ДСНС Павлом Петровим. Петров уточнив, що внаслідок російської атаки загорілись дерев'яні споруди, машини та сміття і що пожежу вже ліквідували. Тим часом Гудник пояснив, що човнова станція, яка постраждала від влучання, — це закрита територія неподалік від парку "Наталка", у якому у сонячний вихідний день гуляли люди. Тим часом внаслідок обстрілу згоріли приміщення, у яких зберігали "обладнання, контейнери, човни та авто". Крім того, вибухова хвиля перекинула одну яхту, яка стояла біля причалу.

"Он яхта перекинута лежить, машина. Човняр заїхав, посікло його майно. Двоє людей більш серйозно постраждали, а нашого човняра хвилею накрило, тому його повезли на швидкій допомозі", — сказав співрозмовник журналістів.

На Google maps можна відшукати парк "Наталка" в Оболонському районі Києва. Карта показує, що він розташований на відстані 600 м від Північного мосту.

Зазначимо, інформація про наслідки удару РФ по Києву з'явилась після повідомлень у соцмережах та представників влади. Фокус писав, що обстріл відбувся близько 15 год 10 жовтня. Згідно з даними моніторингових пабліків, росіяни запустили три-чотири ракети "Циркон": Повітряні сили ще не писали, що саме летіло. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що сталось влучання по ресторану в Оболонському районі.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Києва 10 жовтня та написав, коли очікувати нових ракетних ударів РФ по українцях.