Російський футбольний союз (РФС) веде переговори з Федерацією футболу США щодо можливого проведення товариського матчу між національними збірними цих країн.

Генеральний секретар РФС Максим Митрофанов підтвердив, що переговори тривають, пише російське медіа ТАСС.

"Як ви знаєте, ми ніколи не коментуємо переговори щодо проведення матчів до досягнення остаточних домовленостей і підписання документів. Ми розглядаємо можливість проведення матчу зі збірною США, неодноразово спілкувалися з федерацією з цього питання, але оцінювати результативність цього спілкування поки зарано. Можу сказати, що зараз момент достатньо позитивний", — зауважив він.

Раніше ідею організації такого матчу публічно підтримав Паоло Замполлі, спеціальний представник із питань глобального партнерства при президенті США Дональді Трампі.

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"Я хотів би побачити футбольний матч між Америкою та Росією. За участю національних збірних, якщо дозволять обставини", — заявив американський посадовець.

Ця ініціатива з’явилася на тлі того, що російські команди залишаються відстороненими від участі в міжнародних турнірах під егідою ФІФА та УЄФА — рішення, ухвалене після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, чемпіонка світу Влада Харькова розповіла про влучання в її будинок у Києві під час російської атаки.

Крім того, Кріштіану Роналду та четверо інших футболістів збірної Португалії взяли участь у рекламній кампанії китайського автовиробника Changan Automobile. Журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що російські військові використовують пікапи цієї компанії для запуску ударних безпілотників по Україні, зокрема "Гераней".