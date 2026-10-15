Кріштіану Роналду рекламував пікапи, з яких запускають "Герані" по Україні: що відомо

Кріштіану Роналду та четверо інших футболістів збірної Португалії взяли участь у рекламній кампанії китайського автовиробника Changan Automobile.

Журналісти “Слідство.Інфо” з’ясували, що російські військові використовують пікапи цієї компанії для запуску ударних безпілотників по Україні, зокрема “Гераней”.

У травні 2026 року Португальська футбольна федерація уклала спонсорську угоду з Changan Automobile. На початку жовтня футболісти збірної, серед яких Кріштіану Роналду, рекламували автомобілі китайського виробника. Кампанію опублікували на офіційному сайті компанії.

За даними “Слідство.Інфо”, Changan Automobile після початку повномасштабного вторгнення Росії не залишила російський ринок, а розширила свою присутність у країні. Згідно з даними аналітичної групи inovev, компанія також збільшила експорт автомобілів до РФ, заповнюючи частину ринку після виходу європейських та американських автовиробників.

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Реклама пікапів Фото: Слідство. Інфо

Журналісти встановили, що російські військові використовують пікапи Changan Hunter як платформи для запуску ударних безпілотників. Зокрема, такий автомобіль потрапив на відео, опубліковане в липні 2026 року російським пропагандистом Владіміром Соловйовим. На кадрах військові збирають дрони, серед яких «Герані», оснащують їх вибуховими пристроями та запускають із пікапа Hunter, який рухається на швидкості.

Раніше, у січні 2025 року, пікапи Hunter також фігурували в медійній кампанії глави Чечні Рамзана Кадирова. Тоді він заявив про відправлення п’яти броньованих пікапів Changan на війну проти України, яку в Росії називають “спеціальною військовою операцією”.

На рекламному зображенні Changan Automobile п’ятеро футболістів збірної Португалії позують над п’ятьма автомобілями різних марок, серед яких є Hunter. Кампанію супроводжує гасло “Залишайся у грі!”.

Журналісти звернулися до Changan Automobile із запитом щодо використання її пікапів російськими військовими, але компанія не відповіла. Португальська футбольна федерація повідомила, що перед підписанням спонсорської угоди з китайським виробником провела “суворий” процес перевірки відповідності.

Раніше Фокус детально писав про скандал за участю Кріштіану Роналду та тренера збірної Португалії.

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