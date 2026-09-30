Роналду влаштував бунт у збірній Португалії перед матчем з Данією: подробиці скандалу

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду скандально покинув табір національної команди після того, як головний тренер Жорже Жезуш залишив його на лаві запасних.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду 30 вересня залишив розташування національної команди напередодні матчу Ліги націй проти Данії. Про своє рішення 41-річний футболіст повідомив у соцмережі Х після пресконференції головного тренера Жорже Жезуша та розмови з президентом Португальської футбольної федерації Педру Проенсою.

"Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я ухвалив рішення покинути тренувальний табір національної команди", — написав Роналду.

Футболіст додав, що згодом розповість португальцям про причини свого рішення.

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"У свій час я розповім португальському народу правду про причини мого відходу зі збірної, якій я завжди був відданий. Зараз час побажати успіху Португалії та всім моїм товаришам по команді — без винятку", — заявив він.

Повідомлення Роналду про те, що він залишив табір збірної Португалії Фото: соцмережа Х

За інформацією іспанського видання Marca, нападник саудівського "Аль-Насра" вже вирушив приватним літаком до Мадрида і зараз серйозно розмірковує над остаточним завершенням виступів за збірну. При цьому твердження про остаточний вихід футболіста зі збірної або завершення міжнародної кар'єри наразі не підтверджені його особистою заявою.

Що сталося між Роналду та тренером

Рішення футболіста залишити команду сталося після кількох днів обговорень навколо ролі Кріштіану Роналду у збірній, про що писало видання The Guardian.

Так, 27 вересня Португалія перемогла Норвегію з рахунком 2:1 у Лізі націй, але Роналду весь матч провів на лаві запасних. Проте до цього він був у стартовому складі на гру проти Уельсу, яку португальці виграли з рахунком 1:0.

Після матчу з Норвегією Жезуш пояснював, що планував випустити Роналду на поле, але перебіг зустрічі змінив його рішення. Сам тренер згодом заявив, що перед двома матчами домовився з футболістом про те, що той не гратиме.

На пресконференції 30 вересня Жезуш окремо наголосив, що рішення щодо складу залишається за тренером.

"Я тренер і сказав гравцеві, що він не гратиме. Я сказав: "Я візьму тебе на лаву. Якщо ти мені знадобишся на 30 хвилин — ти зіграєш. Якщо ні — не зіграєш". Жоден гравець не змусить мене змінити мої рішення. Ні він, ні хтось інший у футболі. Ні президент. Ніколи", — сказав Жезуш.

Тренер також заперечив, що між ним і Роналду стався конфлікт. За його словами, ситуація виникла через те, що футболіст розігрівався під час матчу з Норвегією, але в підсумку на поле так і не вийшов.

"Будь-який гравець, коли розігрівається 20 або 30 хвилин, а потім не виходить, не буде задоволений. Тим більше Кріштіану", — пояснив Жезуш.

Легендарний спадок у національній команді

Потенційне завершення міжнародної кар'єри Роналду підбиває риску під цілою епохою у світовому футболі. Нападник залишається найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних планети.

Кріштіану Роналду за роки виступів за збірну Португалії встановив низку історичних рекордів.

41-річний нападник провів 234 матчі та забив 146 голів, ставши найрезультативнішим гравцем в історії національних збірних за кількістю забитих м’ячів, а також рекордсменом Португалії за кількістю проведених матчів.

У складі національної команди Роналду виграв Євро-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй — у 2019 та 2025 роках.

Після дострокового від’їзду з табору збірної майбутнє Роналду в національній команді залишається невизначеним. Сам футболіст заявив, що згодом розповість португальцям правду про причини свого рішення, а Португальська футбольна федерація підтвердила його відхід і повідомила, що команда продовжить підготовку до матчів із Данією та Норвегією без нього.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес з’явилася на камерному весіллі з Кріштіану Роналду в прикрасах, вартість яких оцінюють у 75 мільйонів доларів. Пара відмовилася від пишного святкування та провела церемонію у домашній атмосфері, а наречена обрала діамантові прикраси замість традиційного образу.

Також ми писали, що, можливо, Кріштіану Роналду грає у футбол останній рік і збирається піти на пенсію.