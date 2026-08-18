Наречена Роналду з'явилася на своєму весіллі в прикрасах вартістю 75 мільйонів доларів

Весілля Джорджини Родрігес і футболіста Кріштіану Роналду було дуже скромним і відбулося у них вдома. Але наречена компенсувала стриманість тим, що одягла діамантові прикраси на неймовірну суму.

Джорджина Родрігес одягла прикраси на суму 75 мільйонів доларів на своє камерне весілля з Кріштіану Роналду у вітальні, відмовившись від пишного святкування та традиційної весільної сукні, пише Daily Mail.

Весілля Кріштіану Роналду було дуже скромним

Пара одружилася у своєму новому будинку в Португалії на десяту річницю того дня, коли вони вперше зустрілися, коли Джорджина працювала продавчинею в магазині Gucci в Мадриді.

Роналду був одягнений у просту футболку та піджак, коли вони обмінювалися обітницями, а Джорджина — у сорочку, спідницю та туфлі від Gucci, що було натяком на місце їхньої першої зустрічі.

Нілеш Рахолія, засновник ювелірного бренду Abelini, докладно розповів про надзвичайно дорогі прикраси Chopard Garden of Kalahari, які Джорджина носила того дня, та назвав приблизну вартість комплекту.

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Хоча сама церемонія була навмисно стриманою, прикраси аж ніяк не були скромними.

Джорджина Родрігес одягла діаманти на десятки мільйонів доларів

Джорджина була вбрана в ефектне кольє Chopard Garden of Kalahari з діамантом вагою 50 каратів як центральним елементом, а образ доповнила браслетом, сережками та каблучкою.

"Я б не намагався оцінити це, просто підрахувавши ціну за карат. На створення всього комплекту каменів пішло понад 3200 годин. На цьому рівні ви цінуєте діаманти, їхнє спільне походження, ім’я Chopard", — зазначив Нілеш.

Для Нілеша вибір Джорджини особливо вразив своїм контрастом із самим весіллям.

"Цей контраст, мабуть, найбільше мені подобається в усьому образі. Вона прибрала майже все зайве. Вони одружилися у своїй вітальні, вона була в цьому чудовому чистому білому вбранні від Gucci, а обручки були найпростішими, але вона наділа на шию діаманти загальною вагою понад 200 каратів. По суті, вона взяла всю розкіш, якої люди очікували від весілля Роналду, і зосередила її в прикрасах", — сказав Нілеш.

Кільця також були навмисно стриманими

Раніше опублікована оцінка показала, що повна колекція "Сад Калахарі" коштує близько 75 мільйонів доларів. Однак сама компанія Chopard ніколи публічно не оголошувала ціну.

Сам футболіст обійшовся без діамантів: на ньому була проста футболка та обручка. Після домашньої церемонії вони "перейшли до сусідньої церкви, де Джорджина не змогла стримати сліз", коли їх благословляв священик.

Однак пара вже пообіцяла, що в майбутньому влаштує розкішну церемонію, на яку запросять своїх друзів і близьких. Відомо, що на домашньому святі були присутні лише діти футболіста та четверо свідків. Поки що Роналду та його дружина навіть не планують весільну подорож і вже повернулися до Саудівської Аравії, де Кріштіану Роналду грає за клуб "Ан-Наср".

Також відомо, що 10 серпня, за день до церемонії, Роналду та Джорджина Родрігес підписали в нотаріальній конторі в Лісабоні шлюбний договір, який визначає порядок розпорядження майном. Свої активи вони планують зберігати окремо.

Раніше з'явилися перші фото з весілля Роналду та його нареченої.

Також стало відомо, що, можливо, Кріштіану Роналду грає у футбол останній рік і збирається піти на пенсію.