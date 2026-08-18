Невеста Роналду появилась на своей свадьбе в украшениях на 75 миллионов долларов

Свадьба Джорджины Родригес и футболиста Криштиану Роналду была очень скромной и прошла у них дома. Но невеста компенсировала сдержанность тем, что надела бриллиантовых драгоценностей на баснословную сумму.

Джорджина Родригес надела украшения на сумму 75 миллионов долларов на свою камерную свадьбу с Криштиану Роналду в гостиной, отказавшись от пышного торжества и традиционного свадебного платья, пишет Daily Mail.

Свадьба Криштиану Роналду была очень скромной

Пара поженилась в своем новом доме в Португалии в десятую годовщину дня, когда они впервые встретились, когда Джорджина работала продавщицей в магазине Gucci в Мадриде.

Роналду был одет в простую футболку и пиджак, когда они обменивались клятвами, а Джорджина — в рубашку, юбку и туфельки от Gucci, что было отсылкой к месту их первой встречи.

Нилеш Рахолия, основатель ювелирного бренда Abelini, подробно рассказал об экстраординарно дорогих украшениях Chopard Garden of Kalahari, которые Джорджина носила в тот день, и раскрыл приблизительную стоимость комплекта.

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Хотя сама церемония была намеренно сдержанной, украшения были отнюдь не скромными.

Джорджина Родригес надела бриллиантов на десятки миллионов долларов

Джорджина была одета в эффектное колье Chopard Garden of Kalahari с бриллиантом весом 50 карат в качестве центрального элемента, а образ дополнила браслетом, серьгами и кольцом.

"Я бы не стал пытаться оценить это, просто сложив цену за карат. На создание всего комплекта камней ушло более 3200 часов. На этом уровне вы цените бриллианты, их общее происхождение, имя Chopard", — отметил Нилеш.

Для Нилеша выбор Джорджины особенно поразил контраст с самой свадьбой.

"Этот контраст, пожалуй, больше всего мне нравится во всем образе. Она убрала почти все лишнее. Они поженились в своей гостиной, она была в этом восхитительно чистом белом наряде от Gucci, а кольца были самыми простыми, но она надела на шею бриллианты общим весом более 200 карат. По сути, она взяла всю роскошь, которую люди ожидали от свадьбы Роналду, и сосредоточила ее в украшениях", — сказал Нилеш.

Кольца также были нарочито скромными

Ранее опубликованная оценка показала, что полная коллекция Сада Калахари стоит около 75 миллионов долларов. Однако сама компания Chopard никогда публично не объявляла цену.

Сам футболист обошелся без бриллиантов, на нем была простая футболка и обручальное кольцо. После домашней церемонии они "переместились в близлежащую церковь, где Джорджина не могла сдержать слез", когда их благословлял священник.

Однако пара уже пообещала, что в будущем устроит роскошную церемонию на которую пригласят своих друзей и близких. Известно, что на домашнем торжестве присутствовали только дети футболиста и четыре свидетеля. Пока Роналду и его жена даже не собираются в свадебное путешествие и уже улетели обратно в Саудовскую Аравию, где Криштиану Роналду играет за клуб "Ан-Наср".

Также известно, что Роналду и Джорджина Родригес 10 августа, за день до церемонии, в нотариальной конторе в Лиссабоне подписали брачный договор, определяющий порядок распоряжения имуществом. Свои активы они собираются хранить отдельно.

Ранее появились первые фото со свадьбы Роналду и его невесты.

Также стало известно, что, возможно, Криштиану Роналду последний год играет в футбол и собрался на пенсию.