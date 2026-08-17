"У меня очень много дел": Роналду после свадьбы шокировал заявлением о будущем своей карьеры

Известный португальский футболист Криштиану Роналду, который 11 августа женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес, рассказал, планирует ли он завершить карьеру.

Криштиану напомнил, что он играет в профессиональном футболе уже около 25 лет. Своё заявление Роналду сделал в интервью журналу Vogue.

"Это, пожалуй, мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя впечатляющее наследие", — сказал Роналду.

По его словам, он хочет как можно больше времени проводить с женой и своими детьми.

При этом футболист подчеркнул, что у него есть четкие планы на будущее, и там его ждет немало дел. В частности, речь идет о развлечениях, путешествиях и игре в падель, которая ему очень нравится.

"Поскольку футбол может оставить большую пустоту, нужно заполнять своё время разными способами, а не только одним. Нужно продолжать наслаждаться тем, что я заслужил — тем, что мы заслужили. Ведь в конце концов, это были 25 лет, полных больших жертв", — подчеркнул Роналду.

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Ранее "Фокус" сообщал, что Криштиану Роналду после свадьбы решил кардинально изменить свой образ — он окрасил волосы в темно-русый цвет.

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес — что известно

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роналду якобы запланировал свадьбу на родном острове Мадейра, где, как утверждается, были забронированы несколько этажей роскошного отеля и собор. Также СМИ утверждали, что пара пригласила звездных гостей, среди которых были Рианна, Дрейк и Лионель Месси.

Более того, около 2000 поклонников Роналду даже собрались у собора, где, как они полагали, должна была состояться свадьба легенды футбола. Однако вместо этого там оказалась другая пара.

Позже пара подтвердила информацию о своей свадьбе в социальных сетях. Сама церемония состоялась в Кашкайше, Португалия, а пара отпраздновала это событие вместе со своими детьми в узком кругу.

Впоследствии в сети появились эксклюзивные фотографии с церемонии свадьбы Роналду и Джорджины.

Ранее "Фокус" сообщал , что невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду, модель и блогер Джорджина Родригес ответила на критику в связи со своим "лишним" весом.

Кроме того, Джорджина Родригес продемонстрировала огромное кольцо весом 30 карат во время своего первого публичного появления после помолвки с португальским футболистом.