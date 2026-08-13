Криштиану Роналду после свадьбы кардинально изменил имидж (фото)

Португальский футболист Криштиану Роналду решил кардинально изменить свой образ. На этой неделе футбольная звезда женился на своей возлюбленной.

Теперь Роналду решил сменить ещё и цвет волос. Фото Роналду опубликовал в своём Instagram.

Новый образ Роналду Фото: Скриншот

Криштиану прибыл на тренировочный сбор своего клуба "Аль-Насра", что отметил соответствующими смайликами в цветах клуба.

Однако португалец привлек внимание своим внешним видом. Роналду покрасил волосы в темно-русый цвет. С чем связана такая радикальная смена образа — пока неизвестно.

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес — что известно

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роналду якобы запланировал свадьбу на родном острове Мадейра, где, как утверждается, были забронированы несколько этажей роскошного отеля и собор. Также СМИ утверждали, что пара пригласила звездных гостей, среди которых были Рианна, Дрейк и Лионель Месси.

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Более того, около 2000 поклонников Роналду даже собрались у собора, где, как они полагали, должна была состояться свадьба легенды футбола. Однако вместо этого там оказалась другая пара.

Позже пара подтвердила информацию о своей свадьбе в социальных сетях. Сама церемония состоялась в Кашкайше, Португалия, а пара отпраздновала это событие вместе со своими детьми в узком кругу.

Ранее "Фокус" сообщал , что невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду, модель и блогер Джорджина Родригес ответила на критику в связи со своим "лишним" весом.

Кроме того, Джорджина Родригес продемонстрировала огромное кольцо весом 30 карат во время своего первого публичного появления после помолвки с португальским футболистом.