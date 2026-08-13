Кріштіану Роналду після весілля кардинально змінив імідж (фото)

Португальський футболіст Кріштіану Роналду вирішив суттєво змінити свій образ. Цього тижня зірка футболу одружилася на своїй коханій.

Тепер Роналду вирішив змінити ще й колір свого волосся. Фото Роналду опублікував у своєму Instagram.

Новий образ Роналду Фото: Скриншот

Кріштіану прибув на тренувальний збір свого клуба "Аль-Насра", що позначив відповідними смайликами у кольорах клубу.

Однак португалець привернув увагу своїм зовнішнім виглядом. Роналду пофарбував волосся у темно-русявий колір. Із чим пов'язана така радикальна зміна образу — наразі невідомо.

Весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес — що відомо

Раніше у медіа з'явилася інформація про те, що Роналду нібито запланував весілля на рідному острові Мадейра, де нібито було заброньовано декілька поверхів розкішного готелю та собор. Також медіа стверджували, що пара покликала зіркових гостей, серед яких були Ріанна, Дрейк та Ліонель Мессі.

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Ба більше, близько 2000 фанатів Роналду навіть з'явилися біля собору, де, як вони очікували, має одружуватися легенда футболу. Однак натомість там була інша пара.

Пізніше пара підтвердила інформацію про своє одруження у своїх соцмережах. Сама церемонія пройшла в Кашкайші, Португалія, а пара відсвяткувала це разом зі своїми дітьми у вузькому колі.

Раніше Фокус розповідав про те, що наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, модель та блогерка Джорджина Родрігес відповіла на критику через свою "зайву" вагу.

Також Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з португальським футболістом.