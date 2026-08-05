Наречену Роналду назвали товстою: вона поставила хейтерів на місце (фото)

Наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, модель та блогерка Джорджина Родрігес відповіла на критику через свою "зайву" вагу.

В Instagram мама дітей спортсмена зробила гучну заяву та відстояла своє право бути собою.

Наречену Роналду назвали товстою

"Моє тіло міняється, як змінюються тіла всіх жінок. І сподіваюся, що це триватиме багато років, бо це означатиме, що я продовжую жити. Я — мати 6 чудових дітей, 3 з них — дівчата, які одного дня стануть великими жінками. І якщо є щось, чого я хочу їх навчити — разом із Крісом, який змушує мене відчувати глибоку гордість за ті цінності, які він транслює як батько і як чоловік — це те, що цінність людини ніколи не може залежати ні від зовнішності, ні від думки незнайомців", — написала Джорджина.

Вона показала низку фото в купальниках. Частина з яких, ймовірно, зроблена папараці.

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"Я обговорювала це з Крісом і сказала йому: "Мене непокоїть те, що мене зараз називають товстою, оскільки я живу зі свого образу". І він мені відповів: "Ти не живеш зі свого образу. Ти живеш із того, хто ти є. Бездоганна жінка. Красива, з чудовим тілом, мати, хороша людина, успішна і та, яка живе це життя з любов'ю. Це нормально, що тобі заздрять"", — зазначила блогерка.

Джорджина Родрігес Фото: Instagram

"Хто вирішує, яким є "правильне" тіло? Ми правда досі вважаємо, що в щастя є талія? Я тренуюся, бо це робить мене щасливою. Бо заряджає мене пристрастю. Дає мені здоров'я, ментальний спокій, дисципліну, енергію та хороше самовідчуття. Це ніколи не було боротьбою за схуднення, завжди лише формою турботи про себе", — наголосила обраниця Роналду.

Джорджина Родрігес Фото: Instagram

Родрігес додала, що вона любить свої форми та тіло, яке "заслуговує на повагу, любов та вдячність". Справжній успіх, на думку жінки, це жити в мирі та бути здоровою.

Джорджина Родрігес Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з Роналду.

Джорджина пройшла шлях від продавчині до всесвітньо впізнаваної персони.

Крім того, обраниця футболіста показала всіх його дітей.