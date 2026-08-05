Невесту Роналду назвали толстой: она поставила хейтеров на место (фото)

Невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду, модель и блогерша Джорджина Родригес ответила на критику из-за своего "лишнего" веса.

В Instagram мама детей спортсмена сделала громкое заявление и отстояла своё право быть собой.

Невесту Роналду назвали толстой

"Моё тело меняется, как меняются тела всех женщин. И я надеюсь, что это будет продолжаться ещё много лет, потому что это будет означать, что я продолжаю жить. Я — мать шестерых замечательных детей, трое из которых — девочки, которые однажды станут взрослыми женщинами. И если есть что-то, чему я хочу их научить — вместе с Крисом, который заставляет меня испытывать глубокую гордость за те ценности, которые он воплощает как отец и как мужчина — так это то, что ценность человека никогда не может зависеть ни от внешности, ни от мнения незнакомцев", — написала Джорджина.

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Она опубликовала серию фотографий в купальниках. Часть из них, вероятно, сделана папарацци.

"Я обсуждала это с Крисом и сказала ему: "Меня беспокоит, что меня сейчас называют толстой, ведь я живу в соответствии со своим образом". А он мне ответил: "Ты не живешь в соответствии со своим образом. Ты живешь тем, кто ты есть. Безупречная женщина. Красивая, с великолепным телом, мать, хороший человек, успешная и та, кто живет этой жизнью с любовью. Это нормально, что тебе завидуют"", — отметила блогерша.

Джорджина Родригес Фото: Instagram

"Кто решает, каким должно быть "правильное" тело? Мы действительно до сих пор считаем, что счастье — это тонкая талия? Я тренируюсь, потому что это делает меня счастливой. Потому что заряжает меня страстью. Дарит мне здоровье, душевное спокойствие, дисциплину, энергию и хорошее самочувствие. Это никогда не было борьбой за похудение, всегда лишь формой заботы о себе", — подчеркнула избранница Роналду.

Джорджина Родригес Фото: Instagram

Родригес добавила, что она любит свои формы и своё тело, которое "заслуживает уважения, любви и благодарности". Настоящий успех, по мнению женщины, — это жить в мире и быть здоровой.

Джорджина Родригес Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джорджина Родригес продемонстрировала огромное кольцо весом 30 карат во время своего первого публичного появления после помолвки с Роналду.

Джорджина прошла путь от продавщицы до всемирно известной личности.

Кроме того, избранница футболиста показала всех его детей.