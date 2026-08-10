Тисячі людей зібралися біля собору: фейкове весілля Роналду розірвало мережу (відео)

Можливе весілля португальського футболіста Кріштіану Роналду та його нареченої Джорджини Родрігес стало однією з головних тем вихідних. Тисячі фанатів португальця прибули на острів Мадейра, де нібито мало відбутися весілля.

Натомість у той час на острові проходило весілля іншої пари, яку сприйняли за Роналду та Джорджину. Відео опублікував паблік у Instagram 433.

Біля Фуншальського собору було зібрано чимало людей — загалом понад 2000 вболівальників. Водночас церемонія, яка дійсно відбувалася там, була присвячена весіллю португальської пари Фабіо Рамоса та Фатіми Ніколь Куньї Тейшейри, які родом з Мадейри, але живуть у Франції.

Попри це фанати Роналду були переконані, що це весілля Роналду та Родрігес, але вони нібито зареєструвалися під фейковими іменами.

Пара, що вийшла з "Роллс Ройсу", змушена була пробиратися крізь натовп незнайомих людей, багато з яких були вдягнені у футболки з прізвищем Роналду.

Відео дня

При цьому, коли повз фанатів проходила наречена, то ті вигукували "Це не Джорджина", а також фотографували її на телефони

Відео хаосу, що виник, стало вірусним у соціальних мережах, і його переглянув і сам Роналду. Такі відео він просто прокоментував смайликами, що сміються.

Один гість прокоментував інцидент так: "Це божевілля. Чому всі думають, що Фабіо — це Кріштіану Роналду? Наречена дуже засмучена, хвилюється, що вся ця метушня зіпсує її весільний день".

Весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес — що відомо

Перед цим у ЗМІ повідомляли, що на вихідних 8-9 серпня мало відбутися довгоочікуване весілля Кріштіану Роналду з його коханою Джорджиною Родрігес. Також медіа стверджували, що пара покликала зіркових гостей, серед яких були Ріанна, Дрейк та Ліонель Мессі.

Раніше Фокус розповідав про те, що наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, модель та блогерка Джорджина Родрігес відповіла на критику через свою "зайву" вагу.

Також Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з португальським футболістом.