Тысячи людей собрались у собора: фейковая свадьба Роналду взорвала интернет (видео)

Возможная свадьба португальского футболиста Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес стала одной из главных тем выходных. Тысячи поклонников португальца прибыли на остров Мадейра, где якобы должна была состояться свадьба.

Однако в то же время на острове проходила свадьба другой пары, которую приняли за Роналду и Джорджину. Видео опубликовал паблик в Instagram 433.

У Фуншальского собора собралось немало людей — в общей сложности более 2000 болельщиков. В то же время церемония, которая действительно проходила там, была посвящена свадьбе португальской пары Фабио Рамоса и Фатимы Николь Куньи Тейшейры, которые родом с Мадейры, но живут во Франции.

Несмотря на это, поклонники Роналду были убеждены, что это свадьба Роналду и Родригес, но они якобы зарегистрировались под вымышленными именами.

Пара, вышедшая из "Роллс-Ройса", была вынуждена пробираться сквозь толпу незнакомых людей, многие из которых были одеты в футболки с фамилией Роналду.

Відео дня

При этом, когда мимо фанатов проходила невеста, те выкрикивали: "Это не Джорджина", а также фотографировали её на телефоны

Видео возникшего хаоса стало вирусным в социальных сетях, и его посмотрел даже сам Роналду. Такие видео он просто прокомментировал смеющимися смайликами.

Один из гостей прокомментировал инцидент так: "Это безумие. Почему все думают, что Фабио — это Криштиану Роналду? Невеста очень расстроена, переживает, что вся эта суматоха испортит ей свадебный день".

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес — что известно

Ранее в СМИ сообщалось, что в выходные 8–9 августа должна была состояться долгожданная свадьба Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес. Также СМИ утверждали, что пара пригласила звездных гостей, среди которых были Рианна, Дрейк и Лионель Месси.

Ранее "Фокус" сообщал , что невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду, модель и блогер Джорджина Родригес ответила на критику в связи со своим "лишним" весом.

Кроме того, Джорджина Родригес продемонстрировала огромное кольцо весом 30 карат во время своего первого публичного появления после помолвки с португальским футболистом.