Рианна, Дрейк, Вин Дизель и главный соперник: кого Роналду пригласил на свадьбу

В эти выходные, по данным СМИ, состоится долгожданная свадьба Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес. Она пройдет на Мадейре — родном острове португальского футболиста.

На свадьбе ожидается немало звездных гостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Криштиану решил устроить свадьбу в знаковом для него месте — в его родном городе Фуншал. Несмотря на то, что состояние португальского нападающего оценивается в 1,2–1,4 миллиарда, этот выбор носит скорее сентиментальный характер, отмечает издание.

Сама церемония венчания состоится 8 августа в 15:00 в Кафедральном соборе Фуншала. Это главный храм всего острова Мадейра. Он был построен в далеком 1514 году в мануэлинском стиле.

После этого пара вместе с гостями отправится в пятизвездочный отель Savoy Palace, где в общей сложности находится четыре ресторана. Гостям уже сообщили, что два этажа отеля, а также некоторые бары будут закрыты в эти выходные.

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Как Роналду сделал предложение Джорджине

Сам Роналду подтвердил намерение жениться на своей возлюбленной в интервью журналисту Пирсу Моргану. Португалец отметил, что хотел прибыть на свадьбу с трофеем чемпиона мира, однако его планы были нарушены, когда в 1/8 финала чемпионата мира Португалия вылетела от будущих чемпионов — сборной Испании.

Сам Морган также должен присутствовать на свадьбе, сообщают СМИ.

"Я собираюсь жениться на ней, потому что считаю, что сейчас подходящее время. Не только потому, что она мать моих детей, но и потому, что она человек, которого я люблю больше всего", — заявил Роналду.

Криштиану сделал предложение Джорджине в августе прошлого года после восьми лет отношений и после того, как у них появились общие дети.

В интервью Роналду рассказал, что сделал предложение около часа ночи, когда его дети спали.

"Одна из моих подруг дала мне обручальное кольцо, чтобы я сделала предложение Джио, и когда я передавала ей кольцо, мои двое детей зашли и сказали: „Папа, ты собираешься отдать кольцо маме и попросить её выйти за тебя замуж“. Я сказал: "Ого, это именно тот момент, чтобы сказать "да". Это было именно то время. Я знал, что когда-нибудь это сделаю, но тогда я этого не планировал", — отметил Роналду.

При этом португалец отметил, что Джорджина попросила его найти кольцо с красивым камнем, и он упорно трудился, чтобы найти идеальное кольцо для своей возлюбленной.

История отношений Роналду и Родригес

Джорджина познакомилась с Криштиану в 2016 году, когда привлекла его внимание, работая продавцом-консультантом в мадридском магазине Gucci.

У пары есть дочери Алана и Белла, а также, благодаря суррогатному материнству, у них родились близнецы Ева Мария и Матео.

У дочери Беллы был брат-близнец по имени Анхель, но он умер вскоре после рождения. У Роналду есть ещё один ребёнок — Криштиану-младший — от предыдущих отношений.

Они переехали в Саудовскую Аравию после того, как Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" в 2022 году. Согласно этому контракту, он зарабатывает около 175 миллионов фунтов стерлингов в год.

Кого пригласили на свадьбу Роналду

Несмотря на то, что организация свадьбы проходит в довольно таинственной обстановке — персоналу отеля приказано соблюдать строгую конфиденциальность — список гостей всё же появился в сети.

В СМИ сообщают, что на свадьбе будут присутствовать такие футболисты, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Рио Фердинанд. Также приедут музыканты и актёры — Дрейк, Трэвис Скотт, Рианна, Дженнифер Лопес, Вин Дизель, Эстер Экспозито.

Также пригласят Пирса Моргана и блогера IShowSpeed, утверждают СМИ. На мероприятии могут присутствовать и бойцы UFC — Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Кроме того, некоторые СМИ сообщали, что приглашение получил главный соперник Роналду на протяжении всей карьеры — Лионель Месси, жена которого Антонелла якобы хорошо ладит с невестой Криштиану. Однако другие издания эту информацию не подтверждают.

Ранее "Фокус" сообщал , что невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду, модель и блогер Джорджина Родригес ответила на критику в связи со своим "лишним" весом.

Кроме того, Джорджина Родригес продемонстрировала огромное кольцо весом 30 карат во время своего первого публичного появления после помолвки с португальским футболистом.