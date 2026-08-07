Ріана, Дрейк, Він Дізель та головний опонент: кого Роналду запросив на весілля

Цими вихідними, за даними ЗМІ, відбудеться довгоочікуване весілля Кріштіану Роналду з його коханою Джорджиною Родрігес. Воно відбудеться на Мадейрі — рідному острові португальського футболіста.

На весіллі планується чимало зіркових гостей. Про це повідомляє Daily Mail.

Кріштіану вирішив провести весілля в символічному для себе місці — у його рідному місті Фуншал. Попри те, що статки португальського нападника оцінюються в 1,2-1,4 мільярда, цей вибір є більш сентиментальним, відзначає видання.

Саме вінчання має пройти 8 серпня о 15:00 у Кафедральному соборі Фуншала. Це головний храм усього острову Мадейра. Його збудували в далекому 1514 році в мануелінському стилі.

Після цього пара разом з гостями переміститься до п'ятизіркового готелю Savoy Palace, де загалом є чотири ресторани. Гостям вже було повідомлено, що два поверхи готелю, а також деякі бари будуть недоступні цими вихідними.

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Як Роналду робив пропозицію Джорджині

Сам Роналду підтверджував намір одружитися на своїй коханій у інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану. Португалець зазначив, що хотів прибути на весілля з трофеєм чемпіона світу, однак його плани були порушені, коли в 1/8 фіналу Чемпіонату світу Португалія вилетіла від майбутніх чемпіонів — збірної Іспанії.

Сам Морган також має бути присутнім на весіллі, повідомляють ЗМІ.

"Я збираюся одружитися з нею, бо вважаю, що це слушний час. Не лише тому, що вона мати моїх дітей, а й тому, що вона людина, яку я люблю найбільше", — заявив Роналду.

Кріштіану зробив пропозицію Джорджині минулого серпня після восьми років відносин та після того, як вони завели спільних дітей.

У інтерв'ю Роналду розповів, що зробив пропозицію близько першої ночі, коли його діти спали.

"Одна з моїх подруг дала мені обручку, щоб я запропонувала її Джио, і коли я їй давала обручку, мої двоє дітей зайшли і сказали: "Тату, ти збираєшся віддати обручку мамі і попросити її вийти заміж". Я сказав: "Ого, це саме той момент, щоб сказати "так". Це був саме той час. Я знав, що колись це зроблю, але тоді я цього не планував", — зазначив Роналду.

При цьому португалець відзначив, що Джорджина просила в нього знайти кільце з хорошим каменем, і він наполегливо працював, аби знайти ідеальну каблучку для своєї коханої.

Історія відносин Роналду та Родрігес

Джорджина познайомилася з Кріштіану у 2016 році, коли привернула його увагу, працюючи продавцем-консультантом у мадридському магазині Gucci.

У пари є доньки Алана та Белла, а також, завдяки сурогатному материнству, у них народилися близнюки Єва Марія та Матео.

У доньки Белли був брат-близнюк на ім'я Анхель, але він помер невдовзі після народження. У Роналду є ще одна дитина — Кріштіану-молодший — від попередніх стосунків.

Вони переїхали до Саудівської Аравії після того, як Роналду підписав контракт з клубом "Аль-Наср" у 2022 році. Відповідно до нього він заробляє близько 175 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Кого запросили на весілля Роналду

Попри те, що організація весілля проходить достатньо в таємничій атмосфері — персоналу готелю наказано дотримуватися суворої конфіденційності — список гостей все ж з'явився у мережі.

У ЗМІ повідомляють, що на весіллі будуть такі футболісти як Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Ріо Фердінанд. Також приїдуть музиканти та актори — Дрейк, Тревіс Скотт, Ріанна, Дженніфер Лопес, Він Дізель, Естер Експосіто.

Також запросять і Пірса Моргана, а також блогера IShowSpeed, стверджують ЗМІ. На заході можуть бути присутні і бійці UFC — Хабіб Нурмагомедов та Конор Макгрегор.

Також окремі ЗМІ писали, що запрошення отримав головний суперник Роналду по кар'єрі — Ліонель Мессі, дружина якого Антонелла нібито добре спілкується з нареченою Кріштіану. Однак інші видання цю інформацію не підтверджують.

Раніше Фокус розповідав про те, що наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, модель та блогерка Джорджина Родрігес відповіла на критику через свою "зайву" вагу.

Також Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з португальським футболістом.