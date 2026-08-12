Кріштіану Роналду офіційно одружився з Джорджиною Родрігес: що відомо про весілля

41-річний форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду 11 серпня нарешті одружився зі своєю обраницею — 32-річною Джорджиною Родрігес. Як пара відгуляла своє довгоочікуване весілля?

Роналду вперше повідомив про своє одруження увечері вівторка, оприлюднивши лаконічний допис на своїй сторінці в Instagram. Там футболіст продемонстрував лише традиційне весільне фото, яке часто роблять молодята — свої обручки на пальцях.

Підпис до кадру також був лаконічним — "C (емоджі серця) G".

Допис Кріштіану Роналду в Instagram

Як пише видання Daily Mail, пара офіційно одружилася під час церемонії в Кашкайші, що у Португалії. Одруження відбулося під час "затишної та приватної" церемонії у вівторок, 11 серпня, у присутності їхніх п’яти дітей. Про це також журналістам розповів представник Роналду.

"Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес сьогодні одружилися під час цивільної церемонії в Кашкайші, Португалія, і тепер офіційно є чоловіком і дружиною", — розповів він.

Відео дня

Одруження легенди футболу відбулося приблизно через рік з моменту, як пара оголосила про свої заручини. До цього Роналду та Родрігес мали стосунки упродовж близько 10 років.

Що відомо про обраницю Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес разом близько 10 років Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Кріштіану познайомився з Джорджиною у 2016 році у Мадриді. Тоді вона працювала в магазині Gucci.

Згодом Джорджина згадувала, що у неї "заворушилися метелики" у животі, коли до крамниці раптом зайшов футболіст разом зі своїм старшим сином та кількома друзями. Після цього Роналду забирав її з роботи на своєму розкішному Bugatti, хоча до крамниці вона добиралася на автобусі.

Через деякий час Джорджина Родрігес стала однією з найвідоміших моделей та інфлюенсерок Іспанії.

Разом зіркова пара виховує п'ятьох дітей. Джорджина — мама Алани Мартіни та Белли Есмеральди, а також у сім'ї зростають Кріштіану-молодший, а також близнюки Єва та Матео, які народилися від сурогатних матерів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також днями Роналду продемонстрував свою колекцію автомобілів.