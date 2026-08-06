Показав свої іграшки: Кріштіану Роналду продемонстрував приголомшливу колекцію авто (фото)

Кріштіану Роналду вирішив похвалитися своїм автопарком. У колекції зіркового португальського футболіста зібрані десятки елітних моделей загальною вартістю понад 30 мільйонів доларів.

Авто Кріштіану Роналду зібрані в величезному розкішному гаражі, якому позаздрять дилери суперкарів. Світлини з перлинами своєї колекції нападник опублікував на своїй сторінці в Instagram із підписом My toys ("Мої іграшки").

Автопарк Роналду оцінюють у понад 30 мільйонів доларів Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

На фото зібрані суперкари, сумарна вартість яких сягає майже 20 мільйонів доларів. Найдорожче авто Роналду — білосніжний Bugatti Centodieci за $10 мільйонів. Таких купе із W16 на 1600 сил та дизайном у дусі Bugatti EB110 виготовили тільки 10.

Крім того, на фото розпізнаються 1001-сильний Bugatti Veyron, екстремальний Mercedes-AMG One із 1063-сильним двигуном з "Формули-1" та один зі 106 випущених McLaren Speedtail потужністю 1155 к. с. Вартість кожного з цих суперкарів — понад 2 мільйони доларів.

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Bugatti Centodieci — найдорожче авто Роналду

Помітні і пара лімітованих Ferrari — трековий родстер Monza SP1 за мільйон доларів без лобового скла (ним керують у шоломі) та ексклюзивний 840-сильний Daytona SP3 за $2,5 мільйона. На задньому плані видніються ще два італійських "жеребця" — кросовер Ferrari Purosangue (їх у Роналду одразу два) та лімітоване купе Ferrari 599 GTO.

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Колекція авто Кріштіану Роналду — найяскравіші машини зіркового форварда

Один із найкращих футболістів усіх часів має статок у понад мільярд доларів, тому цілком може дозволити собі подібні "іграшки". Він зібрав кілька десятків дорогих автомобілів загальною вартістю понад 30 мільйонів доларів і левова їх частина — швидкісні суперкари.

1500-сильний Bugatti Chiron Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Кріштіану Роналду якось зізнався, що його улюбленим брендом авто є Bugatti. Окрім Centodieci та Veyron, футболіст також володіє 1500-сильним Bugatti Chiron, поріг якого прикрасив своїми ініціалами CR7.

Утім, найбільше в його колекції все ж автомобілів Ferrari. До згаданих вище моделей варто додати купе Ferrari F12 TDF на 780 сил.

У колекції португальця є й трековий суперкар McLaren Senna Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Серед найдорожчих авто Роналду варто відзначити трековий суперкар McLaren Senna за мільйон доларів. Цих 800-сильних авто з величезним антикрилом і прозорими дверима зібрали всього 500.

Футболіст придбав одразу два кросовери Ferrari Purosangue Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Також у його колекції в різний час були McLaren MP4-12C та Lamborghini Aventador. А ще футболісту до вподоби кабріолети Rolls-Royce: спочатку його бачили за кермом Phantom Drophead Coupe, а кілька років тому наречена Джорджина Родрігес подарувала йому Rolls-Royce Wraith за $340 000.

Mercedes G-Class Brabus — подарунок Джорджини Родрігес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Для повсякденної їзди нападник збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" послуговується кросовером Rolls-Royce Cullinan та позашляховиком Mercedes G-Class Brabus із 900-сильним V12 — ще одним подарунком Джорджини Родрігес.

Роналду користувався Bentley Flying Spur у Великій Британії Фото: Eamonn and James Clarke

У 2021 році під час короткострокового повернення до "Манчестер-Юнайтед" футболіст використовував розкішний седан Bentley Flying Spur. Були в його гаражі й два седани Rolls-Royce Ghost.

Bugatti Chiron Роналду прикрашений написом CR7 Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Lamborghini Aventador Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Ferrari 599 GTO Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Rolls-Royce Cullinan Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Rolls-Royce Ghost Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Rolls-Royce Wraith Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Із "простіших" та доступніших авто Кріштіану Роналду можна відзначити заряджений кросовер Mercedes-AMG GLE 63, спорткар Porsche 911 Carrera S, купе Mercedes S65 AMG та позашляховик Range Rover Sport.

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