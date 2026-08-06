Показал свои игрушки: Криштиану Роналду продемонстрировал потрясающую коллекцию авто (фото)

Криштиану Роналду решил похвастаться своим автопарком. В коллекции звездного португальского футболиста собраны десятки элитных моделей общей стоимостью более 30 миллионов долларов.

Авто Криштиану Роналду собраны в огромном роскошном гараже, которому позавидуют дилеры суперкаров. Фотографии с жемчужинами своей коллекции нападающий опубликовал на своей странице в Instagram с подписью My toys ("Мои игрушки").

Автопарк Роналду оценивается в более чем 30 миллионов долларов Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

На фото представлены суперкары, общая стоимость которых достигает почти 20 миллионов долларов. Самое дорогое авто Роналду — белоснежный Bugatti Centodieci за 10 миллионов долларов. Таких купе с двигателем W16 мощностью 1600 сил и дизайном в духе Bugatti EB110 выпустили всего 10 штук.

Кроме того, на фото можно узнать 1001-сильный Bugatti Veyron, экстремальный Mercedes-AMG One с 1063-сильным двигателем из "Формулы-1" и один из 106 выпущенных McLaren Speedtail мощностью 1155 к. с. Стоимость каждого из этих суперкаров — более 2 миллионов долларов.

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Bugatti Centodieci — самый дорогой автомобиль Роналду

Заметны и пара лимитированных Ferrari — трековый родстер Monza SP1 за миллион долларов без лобового стекла (за рулем которого сидят в шлеме) и эксклюзивный 840-сильный Daytona SP3 за 2,5 миллиона долларов. На заднем плане видны ещё два итальянских "жеребца" — кроссовер Ferrari Purosangue (у Роналду их сразу два) и лимитированное купе Ferrari 599 GTO.

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Коллекция авто Криштиану Роналду — самые яркие машины звездного нападающего

Один из лучших футболистов всех времён обладает состоянием, превышающим миллиард долларов, поэтому вполне может позволить себе подобные "игрушки". Он собрал несколько десятков дорогих автомобилей общей стоимостью более 30 миллионов долларов, и львиная доля из них — скоростные суперкары.

Bugatti Chiron мощностью 1500 Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Криштиану Роналду однажды признался, что его любимый автомобильный бренд — Bugatti. Помимо Centodieci и Veyron, футболист также владеет 1500-сильным Bugatti Chiron, порог которого он украсил своими инициалами CR7.

Впрочем, больше всего в его коллекции всё же автомобилей Ferrari. К упомянутым выше моделям стоит добавить купе Ferrari F12 TDF мощностью 780 сил.

В коллекции португальца есть и трековый суперкар McLaren Senna Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Среди самых дорогих автомобилей Роналду стоит отметить трековый суперкар McLaren Senna стоимостью в миллион долларов. Этих 800-сильных автомобилей с огромным антикрылом и прозрачными дверями было выпущено всего 500 штук.

Футболист приобрел сразу два кроссовера Ferrari Purosangue Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Кроме того, в его коллекции в разное время были McLaren MP4-12C и Lamborghini Aventador. А ещё футболисту нравятся кабриолеты Rolls-Royce: сначала его видели за рулём Phantom Drophead Coupe, а несколько лет назад его невеста Джорджина Родригес подарила ему Rolls-Royce Wraith за 340 000 долларов.

Mercedes G-Class Brabus — подарок Джорджины Родригес Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Для повседневной езды нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" пользуется кроссовером Rolls-Royce Cullinan и внедорожником Mercedes G-Class Brabus с 900-сильным V12 — ещё одним подарком Джорджины Родригес.

Роналду пользовался Bentley Flying Spur в Великобритании Фото: Eamonn and James Clarke

В 2021 году во время краткосрочного возвращения в "Манчестер Юнайтед" футболист ездил на роскошном седане Bentley Flying Spur. В его гараже также стояли два седана Rolls-Royce Ghost.

Bugatti Chiron Роналду украшен надписью CR7 Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Lamborghini Aventador Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Ferrari 599 GTO Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Rolls-Royce Cullinan Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Rolls-Royce Ghost Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram Rolls-Royce Wraith Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Среди "более простых" и доступных автомобилей Криштиану Роналду можно отметить мощный кроссовер Mercedes-AMG GLE 63, спорткар Porsche 911 Carrera S, купе Mercedes S65 AMG и внедорожник Range Rover Sport.

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