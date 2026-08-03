Отмененный Lamborghini: с молотка уйдет яркий 16-цилиндровый суперкар отца диско (фото)

В США на аукцион выставили очень редкий суперкар Cizeta-Moroder V16T 1988 года. Его владельцем был известный итальянский композитор, которого называют отцом диско.

Приблизительная цена Cizeta-Moroder V16T составляет 1,4-1,8 миллиона долларов. О суперкаре рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Сначала именно так должен выглядеть Lamborghini Diablo Фото: RM Sotheby's

История Cizeta V16T довольно интересна и необычна. Не все знают, что именно таким изначально должен быть Lamborghini Diablo. Знаменитый итальянский стилист Марчелло Гандини создавал его как преемника Lamborghini Countach, однако тогда марку как раз выкупил Chrysler и американцы решили, что дизайн слишком экстравагантный.

Суперкар отлично сохранился Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Diablo переработали, однако Гандини решил дать жизнь первоначальному проекту и продал его молодой компании Cizeta-Moroder. Ее создали бывший тест-пилот Lamborghini Клаудио Замполли и известный итальянский композитор и продюсер Джорджо Мородер, которого называют отцом диско. Мородер – автор песен для Джанет Джексон, Шер, Кайли Миноуг, Донны Саммер и Дэвида Боуи, а также саундтреков к фильмам "Супермэн-3" и "Лицо со шрамом".

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Двигатель V16 установили поперечно. Фото: RM Sotheby's

Среднемоторный суперкар Cizeta-Moroder V16T отличается не только ярким клиновидным дизайном с четырьмя выдвижными фарами, но и имеет нетипичную "начинку". Его оснастили 6,0-литровым 540-сильным V16, который установили поперечно. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость составляет 328 км/ч.

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Всего изготовили только 12 Cizeta V16T. Именно это авто является первым предсерийным прототипом. Его демонстрировали на презентации модели в Лос-Анджелесе в декабре 1988 года.

Автомобиль принадлежал известному композитору Джорджо Мородеру Фото: RM Sotheby's

Позже Джорджо Мородер выкупил автомобиль в свою коллекцию. Кстати, этот суперкар – единственный в серии под названием Cizeta-Moroder V16T. Дело в том, что совладельцы компании разругались, Мородер вышел из проекта и авто переименовали в Cizeta V16T. Автомобиль прекрасно сохранился, ведь прототип допущен к дорогам общего пользования и поэтому не эксплуатировался.

Между прочим, на этот же аукцион выставлены и суперкар McLaren звезды Pink Floyd. Хотя автомобиль побывал в ДТП, его оценили в 35 миллионов долларов.

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