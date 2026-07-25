Самое дорогой американское авто всех времен оценили в $25 миллионов (фото)

На аукцион выставили купе Shelby Cobra Daytona 1964 года. Легендарный спорткар — самое дорогое авто из США в истории.

Ориентировочная цена Shelby Cobra Daytona — не менее 25 миллионов долларов. У спорткара есть все шансы побить рекорд Duesenberg SSJ, который на данный момент является самым дорогим американским автомобилем ($22 миллиона). О знаменитой модели рассказали на сайте аукциона Gooding Christie's.

Выпущено всего шесть купе Shelby Cobra Daytona Фото: GOODING&COMPANY

Daytona — редкая гоночная версия легендарной Shelby Cobra с обтекаемым кузовом купе. Кэролл Шелби создал её специально для того, чтобы бросить вызов в гонках непобедимым Ferrari 250 GTO.

Автомобиль успешно участвовал в гонках в 1965–1966 годах Фото: GOODING&COMPANY

Всего было выпущено всего шесть купе Shelby Cobra Daytona. Их оснастили 4,7-литровым двигателем V8 от Ford Mustang с увеличенной до 385 сил мощностью. С 4-ступенчатой механической коробкой передач этот лёгкий (1043 кг) спорткар способен разгоняться до 100 км/ч за 4 с и развивать 318 км/ч.

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В течение длительного времени этот спорткар находился в коллекции Кэролла Шелби Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно это авто с номером кузова CSX2300 — третье в серии. В сезоне 1965 года оно стало вторым в классе на Гран-при Франции в Реймсе и третьим — на гонках в Себринге, Дайтоне и на Нюрбургринге. Это помогло Shelby и Ford одолеть Ferrari и выиграть чемпионат мира в классе GT.

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После этого Shelby Cobra Daytona участвовал в чемпионате Японии, где в 1966 году выиграл две гонки. Свою карьеру в автоспорте он завершил в 1968 году.

385-сильный V8 от Ford разгоняет спорткар до 318 км/ч Фото: GOODING&COMPANY

С 1975 по 1998 год этот спорткар хранился в коллекции Кэролла Шелби, а в 2003 году прошел полную реставрацию. Shelby Cobra Daytona неоднократно участвовал в шоу и гонках ретроавтомобилей.

Кстати, на этом же аукционе будет выставлен на продажу и успешный спорткар Ferrari 1963 года, которого оценили в 20 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставлен McLaren барабанщика группы Pink Floyd, за который планируют выручить $35 миллионов.