Найдорожче американське авто всіх часів оцінили в $25 мільйонів (фото)

На аукціон виставили купе Shelby Cobra Daytona 1964 року. Уславлений спорткар — найдорожче авто зі США в історії.

Орієнтовна ціна Shelby Cobra Daytona — щонайменше 25 мільйонів доларів. Спорткар має всі шанси перевершити рекорд Duesenberg SSJ, який наразі є найдорожчим американським авто ($22 мільйони). Про уславлену модель розповіли на сайті аукціону Gooding Christie's.

Виготовлено лише шість купе Shelby Cobra Daytona Фото: GOODING&COMPANY

Daytona — рідкісна гоночна версія легендарного Shelby Cobra із обтічним кузовом купе. Керолл Шелбі створив її спеціально, аби кинути виклик у перегонах непереможним Ferrari 250 GTO.

Авто успішно виступало в перегонах у 1965-1966 роках Фото: GOODING&COMPANY

Усього виготовили тільки шість купе Shelby Cobra Daytona. Їх оснастили 4,7-літровим V8 від Ford Mustang зі збільшеною до 385 сил потужністю. Із 4-ступінчастою механічною КПП легкий (1043 кг) спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 318 км/год.

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Тривалий час спорткар зберігався у колекції Керолла Шелбі Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно це авто з номером кузова CSX2300 — третє у серії. У сезоні 1965 року воно стало другим у класі на Гран-прі Франції в Реймсі та третім — на перегонах у Себрінгу, Дайтоні та на Нюрбургрингу. Це допомогло Shelby та Ford здолати Ferrari та виграти чемпіонат світу в класі GT.

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Після цього Shelby Cobra Daytona виступав у чемпіонаті Японії, де в 1966 році виграв дві гонки. Кар'єру в автоспорті він закінчив у 1968 році.

385-сильний V8 від Ford розганяє спорткар до 318 км/год Фото: GOODING&COMPANY

Із 1975 по 1998 рік цей спорткар зберігався у колекції Керолла Шелбі, а в 2003 — пройшов повну реставрацію. Shelby Cobra Daytona неодноразово брав учать у шоу та перегонах ретроавто.

Між іншим, на цьому ж аукціоні продаватимуть і успішний спорткар Ferrari 1963 року, який оцінили в 20 мільйонів доларів.

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