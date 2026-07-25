Найдорожче американське авто всіх часів оцінили в $25 мільйонів (фото)
На аукціон виставили купе Shelby Cobra Daytona 1964 року. Уславлений спорткар — найдорожче авто зі США в історії.
Орієнтовна ціна Shelby Cobra Daytona — щонайменше 25 мільйонів доларів. Спорткар має всі шанси перевершити рекорд Duesenberg SSJ, який наразі є найдорожчим американським авто ($22 мільйони). Про уславлену модель розповіли на сайті аукціону Gooding Christie's.
Daytona — рідкісна гоночна версія легендарного Shelby Cobra із обтічним кузовом купе. Керолл Шелбі створив її спеціально, аби кинути виклик у перегонах непереможним Ferrari 250 GTO.
Усього виготовили тільки шість купе Shelby Cobra Daytona. Їх оснастили 4,7-літровим V8 від Ford Mustang зі збільшеною до 385 сил потужністю. Із 4-ступінчастою механічною КПП легкий (1043 кг) спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 318 км/год.
Конкретно це авто з номером кузова CSX2300 — третє у серії. У сезоні 1965 року воно стало другим у класі на Гран-прі Франції в Реймсі та третім — на перегонах у Себрінгу, Дайтоні та на Нюрбургрингу. Це допомогло Shelby та Ford здолати Ferrari та виграти чемпіонат світу в класі GT.Важливо
Після цього Shelby Cobra Daytona виступав у чемпіонаті Японії, де в 1966 році виграв дві гонки. Кар'єру в автоспорті він закінчив у 1968 році.
Із 1975 по 1998 рік цей спорткар зберігався у колекції Керолла Шелбі, а в 2003 — пройшов повну реставрацію. Shelby Cobra Daytona неодноразово брав учать у шоу та перегонах ретроавто.
Між іншим, на цьому ж аукціоні продаватимуть і успішний спорткар Ferrari 1963 року, який оцінили в 20 мільйонів доларів.
Також Фокус писав, що на торги виставили McLaren барабанника Pink Floyd, за який планують отримати $35 мільйонів.