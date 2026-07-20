Підроблений суперкар Mercedes продали за ціною нового Ferrari (фото)

У США з молотка пішла копія Mercedes 300 SL 1954 року. Хоча суперкар не автентичний, за нього заплатили 366 000 доларів.

Ціна Mercedes 300 SL Gullwing — на рівні суперкара Ferrari 296 GTB, хоча оригінал у рази дорожчий. Подробиці авто розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Mercedes 300 SL відтворили до найменших деталей Фото: Bring a Trailer

Висока вартість репліки Mercedes 300 SL обумовлена двома факторами. По-перше, це капсула часу, адже з 1989 року авто проїхало всього 214 км. Автомобіль у чудовому стані.

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По-друге, копія Mercedes 300 SL Gullwing – дуже детальна. Склопластиковий кузов та червоний шкіряний салон до найменших деталей відтворюють оригінальну модель. Разом із тим, авто отримало кондиціонер, навігацію та аудіосистему Blaupunkt, яких не було в 50-х.

З 1989 року авто проїхало лише 214 км Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлено 2,7-літрову рядну шістку M110 з впорскуванням пального, яка розвиває 185 к. с. У парі з нею працює 4-ступінчаста механічна КПП. Авто має незалежну підвіску та дискові гальма на всіх колесах.

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Салон оздоблений червоною шкірою Фото: Bring a Trailer

Нагадаємо, що оригінальний суперкар Mercedes 300 SL 1954 року мав трилітрову 215-сильну шістку, яку вперше у світі обладнали безпосереднім впорскуванням пального. Він розвивав 245 км/год та був найшвидшим авто свого часу. Зараз ціна Mercedes 300 SL стартує з $1,5 мільйона.

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