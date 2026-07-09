Сплагіатили "Гелендваген": новий російський електрокар є копією Mercedes G-Class (фото)

У РФ готують до виробництва електромобіль ZIF Morena. Авто виявилося зменшеною копією "Гелендвагена".

Мініатюрний клон Mercedes G-Class оцінили в 1,3 мільйона рублів ($17 000). Перше його фото опублікував сайт "Мотор".

Новий ZIF Morena, скоріше за все, є китайською розробкою, адже подібні зменшені копії "Гелендвагена" з електромотором в КНР виробляють одразу кілька компаній.

Авто в точності повторює Mercedes G-Class — вирізняється кутастим дизайном та має двооб’ємний профіль. У нього круглі фари, а бампери та решітка радіатора витримані в стилі AMG. Капот доповнений повітрозабірником.

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ZIF Morena сягає 4010 мм завдовжки, 1850 мм завширшки та 1850 мм заввишки. У салоні встановлено мультифункціональне кермо і сенсорний екран, також є електросклопідіймачі та навіть кондиціонер.

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Клон "Гелендвагена" оснащений скромним 10-сильним електромотором та невеликою акумуляторною батареєю ємністю 14,4 кВт∙год. У нього пружинна підвіска та дискові гальма.

До речі, нещодавно в РФ скопіювали й електричний пікап Tesla Cybertruck. Його оцінили в понад 100 тисяч доларів.

Також Фокус розповідав, що нова "Волга" виявилася китайським кросовером за втричі вищою ціною.