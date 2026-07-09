Сплагиатили "Гелендваген": новый российский электрокар является копией Mercedes G-Class (фото)

В РФ готовят к производству электромобиль ZIF Morena. Автомобиль оказался уменьшенной копией "Гелендвагена".

Миниатюрную копию Mercedes G-Class оценили в 1,3 миллиона рублей ($17 000). Первую фотографию этой модели опубликовал сайт "Мотор".

Новый ZIF Morena, скорее всего, является китайской разработкой, ведь подобные уменьшенные копии "Гелендвагена" с электродвигателем в КНР производят сразу несколько компаний.

Автомобиль в точности повторяет Mercedes G-Class — отличается угловатым дизайном и имеет двуобъемный профиль. У него круглые фары, а бамперы и решетка радиатора выполнены в стиле AMG. Капот дополнен воздухозаборником.

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ZIF Morena имеет длину 4010 мм, ширину 1850 мм и высоту 1850 мм. В салоне установлены многофункциональный руль и сенсорный экран, а также имеются электростеклоподъемники и даже кондиционер.

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Клон "Гелендвагена" оснащён скромным 10-сильным электродвигателем и небольшой аккумуляторной батареей ёмкостью 14,4 кВт∙ч. У него пружинная подвеска и дисковые тормоза.

Кстати, недавно в РФ скопировали и электрический пикап Tesla Cybertruck. Его стоимость оценили в более чем 100 тысяч долларов.

Также Фокус сообщал, что новая "Волга" оказалась китайским кроссовером, стоимость которого в три раза выше.